Пакистан звинуватив Індію в порушенні перемир'я, але заявив про прихильність миру

Що передувало

Після взаємних ударів минулої ночі, вдень у суботу президент США Дональд Трамп заявив, що, що між Індією і Пакистаном за посередництва Вашингтона досягнуто згоди про припинення вогню.

"Після довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів я радий повідомити, що Індія і Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню", - написав він у соцмережі Truth Social.

Однак за кілька годин з'явилася інформація, що в частині Кашміру, який перебуває під контролем Індії, прогриміли вибухи.

Незабаром Міністерство закордонних справ Індії звинуватило Пакистан у неодноразовому порушенні припинення вогню.

"За останні кілька годин мали місце неодноразові порушення домовленості, досягнутої раніше цього вечора між генеральними детекторами військових операцій Індії та Пакистану. Це порушення досягнутого раніше сьогодні розуміння. Збройні сили дають адекватну і відповідну відповідь і дуже серйозно ставляться до цих порушень", - заявив глава МЗС Індії.

Детальніше про те, що відбувається між Пакистаном та Індією, і чи є загроза ядерної війни - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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