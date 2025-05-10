Індія звинуватила Пакистан у порушенні перемир'я: Ісламабад заперечує

Глава МЗС Індії Вікрам Місрі звинуватив Пакистан у неодноразовому порушенні припинення вогню. Заява пролунала після того, як у частинах Кашміру пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"За останні кілька годин мали місце неодноразові порушення домовленості, досягнутої раніше цього вечора між генеральними детекторами військових операцій Індії та Пакистану. Це порушення досягнутого раніше сьогодні розуміння. Збройні сили дають адекватну і відповідну відповідь і дуже серйозно ставляться до цих порушень", - сказав Місрі в телевізійному зверненні.

Він заявив, що Індія закликає Пакистан зробити "відповідні кроки для усунення цих порушень і поставитися до ситуації з усією серйозністю і відповідальністю". Також Місрі додав, що індійським військовим було доручено "жорстко боротися" з порушеннями режиму припинення вогню вздовж кордону і лінії контролю в Кашмірі.

Незабаром міністр інформвці Пакистану Аттаулла Тарар спростував звинувачення Індії, заявивши, що порушень не було.