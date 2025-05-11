Пакистан обвинил Индию в нарушении перемирия, но заявил о приверженности миру

В субботу между Индией и Пакистаном было достигнуто перемирие. Но спустя несколько часов его нарушили - сначала Нью-Дели обвинял Исламабад в обстрелах, а теперь наоборот.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN.
В частности, в МИД Пакистана вечером в субботу заявили, что страна "по-прежнему привержена добросовестному выполнению соглашения о прекращении огня", которое объявила Индия ранее тот же день, на фоне обвинения нарушении режима перемирия с обеих сторон.
Так, в заявлении Министерства иностранных дел Индии содержится обвинение в нарушении перемирия "в некоторых районах", без указания конкретных подробностей. Также говорится, что вооруженные силы Пакистана отреагировали на ситуацию "ответственностью и сдержанностью".
Страна заявила, что по ее мнению, любые вопросы связанные с соблюдением режима прекращения огня, должны решаться путем общения на "соответствующих уровнях". Исламабад призвал войска на местах проявлять осмотрительность.
После взаимных ударов прошлой ночью, днем в субботу президент США Дональд Трамп заявил что, что между Индией и Пакистаном при посредничестве Вашингтона достигнуто соглашение о прекращении огня.
"После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад сообщить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня", - написал он в соцсети Truth Social.
Однако через несколько часов появилась информация, что в части Кашмира, который находится под контролем Индии, прогремели взрывы.
Вскоре Министерство иностранных дел Индии обвинило Пакистан в неоднократном нарушении прекращении огня.
"За последние несколько часов имели место неоднократные нарушения договоренности, достигнутой ранее этим вечером между генеральными детекторами военных операций Индии и Пакистана. Это нарушение достигнутого ранее сегодня понимания. Вооруженные силы дают адекватный и соответствующий ответ и очень серьезно относятся к этим нарушениям", - заявил глава МИД Индии.
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