Пакистан обвинил Индию в нарушении перемирия, но заявил о приверженности миру

Что предшествовало

После взаимных ударов прошлой ночью, днем в субботу президент США Дональд Трамп заявил что, что между Индией и Пакистаном при посредничестве Вашингтона достигнуто соглашение о прекращении огня.

"После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад сообщить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня", - написал он в соцсети Truth Social.

Однако через несколько часов появилась информация, что в части Кашмира, который находится под контролем Индии, прогремели взрывы.

Вскоре Министерство иностранных дел Индии обвинило Пакистан в неоднократном нарушении прекращении огня.

"За последние несколько часов имели место неоднократные нарушения договоренности, достигнутой ранее этим вечером между генеральными детекторами военных операций Индии и Пакистана. Это нарушение достигнутого ранее сегодня понимания. Вооруженные силы дают адекватный и соответствующий ответ и очень серьезно относятся к этим нарушениям", - заявил глава МИД Индии.

Подробнее о том, что происходит между Пакистаном и Индией, и есть ли угроза ядерной войны - читайте в материале РБК-Украина.

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