"Пафос" – "Динамо" у Лізі чемпіонів: які прогнози на матч та де дивитися безкоштовно

12 серпня київське "Динамо" проведе на Кіпрі матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з найсильнішою командою цієї країни – "Пафосом".
Які прогнози на матч та де дивитися трансляцію безкоштовно – підкаже РБК-Україна.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Альфамега" у місті Лімасол. Початок – о 20:00 за київським часом.
У першому матчі, що проходив у польському Любліні, підопічні Олександра Шовковського мінімально програли, пропустивши прикрий гол у кінці протистояння. Тож тепер "біло-синім", щоб пройти в турнірі далі, необхідно ліквідовувати цей гандикап та створювати власну перевагу. Наскільки це реально?
У минулі роки "Динамо" шість разів розпочинало двоматчеві єврокубкові дуелі домашньою поразкою з різницею в один м'яч.
У чотирьох випадках після цього киянам не вдавалося пройти далі.
Проте двічі динамівці таки відігравались:
Аналітики букмекерських контор у майбутній зустрічі бачать незначним фаворитом "Динамо". На перемогу "біло-синіх" дають коефіцієнт – 2,25, на нічию – 3,30., на виграш "Пафоса" – 3,00.
А ось у двоматчевій дуелі фахівці більше шансів дають "Пафосу". На його вихід до наступної стадії приймаються ставки з коефіцієнтом – 1,42. Підсумковий успіх киян оцінюють у 2,85.
Зазначимо, що переможець двоматчевого протистояння вийде до плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, де зустрінеться із тріумфатором пари "Лех" (Польща) – "Црвена Звезда" (Сербія). (у першому матчі в Польщі перемогли серби – 3:1).
Переможений гратиме у плей-офф раунді Ліги Європи з кращим у парі "Хамарун Спартанс" (Мальта) – "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) (у першій грі на Мальті перемогу здобули ізраїльтяни – 2:1).
Якщо "Динамо" поступиться і в ЛЧ, і у плей-офф раунді ЛЄ, воно потрапить до основного турніру Ліги конференцій. Тож, єврокубкову осінь чемпіони України собі у будь-якому разі забезпечили.
В Україні поєдинок у прямому ефірі покаже ОТТ-платформа "Київстар ТБ" без додаткової абонентської плати. Достатньо мати активну підписку на будь-який платний пакет сервісу.
Також матч в прямому ефірі безкоштовно покаже телеканал 2+2.
