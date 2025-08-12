ua en ru
Вт, 12 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Пафос" – "Динамо" у Лізі чемпіонів: які прогнози на матч та де дивитися безкоштовно

Лімасол, Вівторок 12 серпня 2025 17:54
UA EN RU
"Пафос" – "Динамо" у Лізі чемпіонів: які прогнози на матч та де дивитися безкоштовно Фото: Кияни зіграють з кіпрським "Пафосом" за плей-офф раунд ЛЧ (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

12 серпня київське "Динамо" проведе на Кіпрі матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з найсильнішою командою цієї країни – "Пафосом".

Які прогнози на матч та де дивитися трансляцію безкоштовно – підкаже РБК-Україна.

Статистика проти киян

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Альфамега" у місті Лімасол. Початок – о 20:00 за київським часом.

У першому матчі, що проходив у польському Любліні, підопічні Олександра Шовковського мінімально програли, пропустивши прикрий гол у кінці протистояння. Тож тепер "біло-синім", щоб пройти в турнірі далі, необхідно ліквідовувати цей гандикап та створювати власну перевагу. Наскільки це реально?

У минулі роки "Динамо" шість разів розпочинало двоматчеві єврокубкові дуелі домашньою поразкою з різницею в один м'яч.

У чотирьох випадках після цього киянам не вдавалося пройти далі.

  • 1967 р. "Динамо" – "Гурнік" (Польща) – 1:2, 1:1
  • 1969 р. "Динамо" – "Фіорентина" (Італія) – 1:2, 0:0
  • 1991 р. "Динамо" – "Барселона" (Іспанія) – 2:3, 1:1
  • 2023 р. "Динамо" – "Бешикташ" (Туреччина) – 2:3, 0:1

Проте двічі динамівці таки відігравались:

  • 1998 р. "Динамо" – "Спарта" (Чехія) – 0:1, 1:0, пенальті – 3:1
  • 2004 р. "Динамо" – "Трабзонспор" (Туреччина) – 1:2, 2:0

Що прогнозують букмекери

Аналітики букмекерських контор у майбутній зустрічі бачать незначним фаворитом "Динамо". На перемогу "біло-синіх" дають коефіцієнт – 2,25, на нічию – 3,30., на виграш "Пафоса" – 3,00.

А ось у двоматчевій дуелі фахівці більше шансів дають "Пафосу". На його вихід до наступної стадії приймаються ставки з коефіцієнтом – 1,42. Підсумковий успіх киян оцінюють у 2,85.

Три шляхи для "Динамо"

Зазначимо, що переможець двоматчевого протистояння вийде до плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, де зустрінеться із тріумфатором пари "Лех" (Польща) – "Црвена Звезда" (Сербія). (у першому матчі в Польщі перемогли серби – 3:1).

Переможений гратиме у плей-офф раунді Ліги Європи з кращим у парі "Хамарун Спартанс" (Мальта) – "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) (у першій грі на Мальті перемогу здобули ізраїльтяни – 2:1).

Якщо "Динамо" поступиться і в ЛЧ, і у плей-офф раунді ЛЄ, воно потрапить до основного турніру Ліги конференцій. Тож, єврокубкову осінь чемпіони України собі у будь-якому разі забезпечили.

Де і як дивитися гру безкоштовно

В Україні поєдинок у прямому ефірі покаже ОТТ-платформа "Київстар ТБ" без додаткової абонентської плати. Достатньо мати активну підписку на будь-який платний пакет сервісу.

Також матч в прямому ефірі безкоштовно покаже телеканал 2+2.

Раніше розповіли про історичне значення розгромної перемоги "Полісся" в Лізі конференцій.

Також читайте, на якому місці опинилась Україна в Таблиці коефіцієнтів УЕФА після єврокубкового тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Динамо
Новини
ЗСУ зупиняють просування росіян на Добропільському та Покровському напрямках, - Генштаб
ЗСУ зупиняють просування росіян на Добропільському та Покровському напрямках, - Генштаб
Аналітика
Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа
Роман Коткореспондент РБК-Україна Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа