"Пафос" - "Динамо" в Лиге чемпионов: какие прогнозы на матч и где смотреть бесплатно

12 августа киевское "Динамо" проведет на Кипре ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с сильнейшей командой этой страны - "Пафосом".

Какие прогнозы на матч и где смотреть трансляцию бесплатно - подскажет РБК-Украина .

Статистика против киевлян

Поединок состоится на стадионе "Альфамега" в городе Лимасол. Начало - в 20:00 по киевскому времени.

В первом матче, который проходил в польском Люблине, подопечные Александра Шовковского минимально проиграли, пропустив досадный гол в конце противостояния. Так что теперь "бело-синим", чтобы пройти в турнире дальше, необходимо ликвидировать этот гандикап и создавать собственное преимущество. Насколько это реально?

В прошлые годы "Динамо" шесть раз начинало двухматчевые еврокубковые дуэли домашним поражением с разницей в один мяч.

В четырех случаях после этого киевлянам не удавалось пройти дальше.

1967 г. "Динамо" - "Гурник" (Польша) - 1:2, 1:1

1969 г. "Динамо" - "Фиорентина" (Италия) - 1:2, 0:0

1991 г. "Динамо" - "Барселона" (Испания) - 2:3, 1:1

2023 г. "Динамо" - "Бешикташ" (Турция) - 2:3, 0:1

Однако дважды динамовцы таки отыгрывались:

1998 г. "Динамо" - "Спарта" (Чехия) - 0:1, 1:0, пенальти - 3:1

2004 г. "Динамо" - "Трабзонспор" (Турция) - 1:2, 2:0

Что прогнозируют букмекеры

Аналитики букмекерских контор в предстоящей встрече видят незначительным фаворитом "Динамо". На победу "бело-синих" дают коэффициент - 2,25, на ничью - 3,30, на выигрыш "Пафоса" - 3,00.

А вот в двухматчевой дуэли специалисты больше шансов дают "Пафосу". На его выход в следующую стадию принимаются ставки с коэффициентом - 1,42. Итоговый успех киевлян оценивают в 2,85.

Три пути для "Динамо"

Отметим, что победитель двухматчевого противостояния выйдет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где встретится с триумфатором пары "Лех" (Польша) - "Црвена Звезда" (Сербия) (в первом матче в Польше победили сербы - 3:1).

Проигравший будет играть в плей-офф раунде Лиги Европы с лучшим в паре "Хамарун Спартанс" (Мальта) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) (в первой игре на Мальте победу одержали израильтяне - 2:1).

Если "Динамо" уступит и в ЛЧ, и в плей-офф раунде ЛЕ, оно попадет в основной турнир Лиги конференций. Поэтому, еврокубковую осень чемпионы Украины себе в любом случае обеспечили.

Где и как смотреть игру бесплатно

В Украине поединок в прямом эфире покажет ОТТ-платформа "Киевстар ТВ" без дополнительной абонентской платы. Достаточно иметь активную подписку на любой платный пакет сервиса.

Также матч в прямом эфире бесплатно покажет телеканал 2+2.