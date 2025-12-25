В пяти областях Украины отменены графики отключений света

В четверг, 25 декабря, в Украине продолжают отключать свет по графикам. Однако вечером облэнерго сообщили об отмене их действия до конца суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на облэнерго.

В частности, речь идет о Сумской области, где ограничения ввели для 1, 2, 3, 4 и 5 очередей. Также аварийные отключения применили в Полтавской области в объеме пяти очередей.

Стоит отметить, что сегодня по указанию "Укрэнерго" на территории двух областей ввели графики аварийных отключений. Причиной стали повреждения энергетической системы в результате очередной атаки россиян.

В частности, графики отключения света до конца суток отменены во Львовской, Волынской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях .

Ситуация со светом 25 декабря

Напомним, страна-агрессор отвергла перемирие на Рождество и устроила новые воздушные удары по территории Украины. В частности, оккупанты продолжили атаки на объекты украинской энергетики. В результате обстрелов есть обесточивание в ряде областей Украины.

В Минэнерго сообщили, что обесточивание потребителей зафиксированы в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.

Накануне стало известно о попадании по важному энергообъекту в Чернигове. Вследствие этого без света остались десятки тысяч потребителей.

Ранее в Одессе были введены вынужденные аварийные отключения электроэнергии, чтобы избежать перегрузки поврежденного оборудования.

Узнать актуальную информацию о графиках отключений электроэнергии сегодня, 25 декабря, можно в материале РБК-Украина.