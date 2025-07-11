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У п’яти областях України перебої зі світлом через негоду: коли його повернуть

Україна, П'ятниця 11 липня 2025 10:59
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У п’яти областях України перебої зі світлом через негоду: коли його повернуть Фото: у п’яти областях України проблеми зі світлом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Через сильні зливи, грози та шквальний вітер понад 430 населених пунктів у п’яти областях залишилися без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням ліній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної енергетичної компанії "Укренерго".

Через грозу та шквальний вітер, які прийшли в Україну 10 липня, на ранок п'ятниці повністю або частково були знеструмлені 438 населених пунктів у п’яти областях.

"Ремонтні бригади обленерго відновлюють пошкоджені лінії. Заживлення всіх знеструмлених абонентів очікується до кінця доби", - повідомили в "Укренерго".

Негода на заході України

Напередодні, 10 липня, захід України накрила потужна негода.

Найбільше постраждала Львівська область. Через сильні дощі вийшли з берегів річки Щирка та Зубра, що спричинило масштабні підтоплення. У місті Львові затопило щонайменше 9 вулиць, а також десятки дахів - рух транспорту на деяких ділянках був ускладнений або повністю заблокований.

Більше деталей про ситуацію, а також фото та відео з місця, можна побачити в матеріалі РБК-Україна.

Стихія зачепила й інші населені пункти. Найскладніша ситуація - у Скнилові, Сокільниках, Зимній Воді та Зубрі, де вода проникла у понад 200 житлових будинків, дитсадок і амбулаторію.

РБК-Україна писало, що відомо по наслідках затоплень в різних містах.

За останніми підрахунками, всього було підтоплено понад 230 будівель.

Синоптики зазначають, що за добу у Львівській області випала майже річна норма опадів, що й призвело до критичного підйому рівня води. Відкачування триває досі, рятувальники працюють цілодобово.

Зазначимо, що ми також повідомляли, куди дзвонити, якщо бачите обірвані кабелі, чи інші наслідки негоди.

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Електроенергія Відключеня світла
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