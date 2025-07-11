ua en ru
Пт, 11 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В пяти областях Украины перебои со светом из-за непогоды: когда его вернут

Украина, Пятница 11 июля 2025 10:59
UA EN RU
В пяти областях Украины перебои со светом из-за непогоды: когда его вернут Фото: в пяти областях Украины проблемы со светом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Из-за сильных ливней, грозы и шквального ветра более 430 населенных пунктов в пяти областях остались без электроснабжения. Энергетики уже работают над восстановлением линий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Из-за грозы и шквального ветра, которые пришли в Украину 10 июля, на утро пятницы полностью или частично были обесточены 438 населенных пунктов в пяти областях.

"Ремонтные бригады облэнерго восстанавливают поврежденные линии. Оживление всех обесточенных абонентов ожидается до конца суток", - сообщили в "Укрэнерго".

Непогода на западе Украины

Накануне, 10 июля, запад Украины накрыла мощная непогода.

Больше всего пострадала Львовская область. Из-за сильных дождей вышли из берегов реки Щирка и Зубра, что повлекло масштабные подтопления. Во Львове затопило по меньшей мере 9 улиц, а также десятки крыш - движение транспорта на некоторых участках было затруднено или полностью заблокировано.

Больше деталей о ситуации, а также фото и видео с места, можно увидеть в материале РБК-Украина.

Стихия затронула и другие населенные пункты. Самая сложная ситуация - в Скнилове, Сокольниках, Зимней Воде и Зубре, где вода проникла в более 200 жилых домов, детсад и амбулаторию.

РБК-Украина писало, что известно по последствиям затоплений в разных городах.

По последним подсчетам, всего было подтоплено более 230 зданий.

Синоптики отмечают, что за сутки во Львовской области выпала почти годовая норма осадков, что и привело к критическому подъему уровня воды. Откачка продолжается до сих пор, спасатели работают круглосуточно.

Отметим, что мы также сообщали, куда звонить, если видите оборванные кабели, или другие последствия непогоды.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия Отключения света
Новости
Трамп согласился передавать Украине оружие: кто за него заплатит
Трамп согласился передавать Украине оружие: кто за него заплатит
Аналитика
Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом