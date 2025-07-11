В пяти областях Украины перебои со светом из-за непогоды: когда его вернут

Из-за сильных ливней, грозы и шквального ветра более 430 населенных пунктов в пяти областях остались без электроснабжения. Энергетики уже работают над восстановлением линий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"Ремонтные бригады облэнерго восстанавливают поврежденные линии. Оживление всех обесточенных абонентов ожидается до конца суток ", - сообщили в "Укрэнерго".

Из-за грозы и шквального ветра, которые пришли в Украину 10 июля, на утро пятницы полностью или частично были обесточены 438 населенных пунктов в пяти областях.

Непогода на западе Украины

Накануне, 10 июля, запад Украины накрыла мощная непогода.

Больше всего пострадала Львовская область. Из-за сильных дождей вышли из берегов реки Щирка и Зубра, что повлекло масштабные подтопления. Во Львове затопило по меньшей мере 9 улиц, а также десятки крыш - движение транспорта на некоторых участках было затруднено или полностью заблокировано.

Больше деталей о ситуации, а также фото и видео с места, можно увидеть в материале РБК-Украина.

Стихия затронула и другие населенные пункты. Самая сложная ситуация - в Скнилове, Сокольниках, Зимней Воде и Зубре, где вода проникла в более 200 жилых домов, детсад и амбулаторию.

РБК-Украина писало, что известно по последствиям затоплений в разных городах.

По последним подсчетам, всего было подтоплено более 230 зданий.

Синоптики отмечают, что за сутки во Львовской области выпала почти годовая норма осадков, что и привело к критическому подъему уровня воды. Откачка продолжается до сих пор, спасатели работают круглосуточно.

Отметим, что мы также сообщали, куда звонить, если видите оборванные кабели, или другие последствия непогоды.

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