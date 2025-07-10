ua en ru
Чт, 10 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Злива накрила Львів та околиці: де обмежено рух транспорту (фото, відео)

Львів, Четвер 10 липня 2025 08:28
UA EN RU
Злива накрила Львів та околиці: де обмежено рух транспорту (фото, відео) Фото: злива накрила Львів та околиці (t.me/lvivpatrolpolice)
Автор: Каріна Левицька

Через потужну зливу, що пройшла у Львові та навколишніх районах, частину вулиць міста підтоплено. На деяких ділянках рух транспорту ускладнений або повністю заблокований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича та патрульної поліції.

Ввід ранку 10 липня місцеві публікують фото і відео наслідків негоди, а рятувальники ліквідовують підтоплення.

За словами Зінкевича, з 06:00 ранку по Зубрі рух не можливий, бо все затоплено річкою.

"Через Зубру не їхати, річка вийшла з берегів, затопило дорогу, обмежило проїзд!! Автостоянка поблизу ЖК Континент на вул. Трускавецькій - Автомобілі затопило", - додав він.

Фото: околиці Львова затопило річкою (t.me/varta1)

Водночас правоохоронці попередили, що унаслідок інтенсивних опадів сталося часткове затоплення наступних ділянок доріг:

  • місто Львів вулиця Трускавецька; проспект Святого Івана Павла II.
  • автодорога Т-14-16 Львів - Меденичі - Пустомити поблизу населеного пункту Сокільники.
  • у населеному пункті Зубра затоплена проїжджа частина.

"Усі служби на місці. Врахуйте цю інформацію та зважайте на ускладнення погодних умов", - зазначили в поліції.

Повінь у Техасі

Нагадаємо, що днями сильна повінь накрила частину США. Повінь у центральному Техасі почалася вранці, 4 липня. Річка Гваделупе вийшла з берегів через сильні паводки. Зауважимо, що в окрузі Керр вода піднялася на 8-9 метрів усього за 45 хвилин.

У приватному дитячому таборі "Містик" перебували 700 осіб. З них десятки загинули і зникли безвісти. Серед жертв стихії опинився директор табору Дік Істленд.

Президент США Дональд Трамп ввів режим стихійного лиха в штаті Техас після повені.

Станом на 7 липня вже було відомо, що кількість загиблих через масштабну повінь зросла щонайменше до 80 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів Погода
Новини
Внаслідок російського обстрілу Києва загинули двоє людей, - КМВА
Внаслідок російського обстрілу Києва загинули двоє людей, - КМВА
Аналітика
Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом