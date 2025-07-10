Злива накрила Львів та околиці: де обмежено рух транспорту (фото, відео)
Через потужну зливу, що пройшла у Львові та навколишніх районах, частину вулиць міста підтоплено. На деяких ділянках рух транспорту ускладнений або повністю заблокований.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича та патрульної поліції.
Ввід ранку 10 липня місцеві публікують фото і відео наслідків негоди, а рятувальники ліквідовують підтоплення.
За словами Зінкевича, з 06:00 ранку по Зубрі рух не можливий, бо все затоплено річкою.
"Через Зубру не їхати, річка вийшла з берегів, затопило дорогу, обмежило проїзд!! Автостоянка поблизу ЖК Континент на вул. Трускавецькій - Автомобілі затопило", - додав він.
Водночас правоохоронці попередили, що унаслідок інтенсивних опадів сталося часткове затоплення наступних ділянок доріг:
- місто Львів вулиця Трускавецька; проспект Святого Івана Павла II.
- автодорога Т-14-16 Львів - Меденичі - Пустомити поблизу населеного пункту Сокільники.
- у населеному пункті Зубра затоплена проїжджа частина.
"Усі служби на місці. Врахуйте цю інформацію та зважайте на ускладнення погодних умов", - зазначили в поліції.
Повінь у Техасі
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Президент США Дональд Трамп ввів режим стихійного лиха в штаті Техас після повені.
Станом на 7 липня вже було відомо, що кількість загиблих через масштабну повінь зросла щонайменше до 80 осіб.
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