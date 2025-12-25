На шести напрямках фронту зараз тривають бої: зведення Генштабу

Станом на 16:00 25 грудня 2025 року на фронті зафіксовано 61 бойове зіткнення. Ворог активний по всій лінії розмежування:

Чернігівська область: артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Клюси, Ясна Поляна.

Сумська область: обстріли Уланове, Рижівка, Малушине, Сімейкине, Біла Береза, Суходіл, Гірки, Іскрисківщина, Бруски, Волфине, Яструбщина.

Північно-Слобожанський і Курський напрямки: один авіаудар, 49 обстрілів по позиціях українських військ, включно з одним із РСЗВ.

Південно-Слобожанський напрямок: п’ять атак у районах Вовчанська та Дворічанського.

Куп’янський напрямок: триває бойове зіткнення поблизу Глушківки.

Лиманський напрямок: українські війська відбили вісім атак у Новоселівці, Ставках, Новосергіївці, Озерному та Зарічному; чотири боєзіткнення тривають.

Слов’янський напрямок: три атаки в районі Сіверська та Серебрянки, одне боєзіткнення триває.

Краматорський напрямок: боєзіткнень не зафіксовано.

Костянтинівський напрямок: десять наступальних дій загарбників, одна атака триває.

Покровський напрямок: 18 спроб ворога просунутися до наших позицій, одне боєзіткнення триває.

Олександрівський напрямок: дев’ять атак по районах Привільне, Рибне, Красногірське, Зелений Гай, Вороне та у бік Іскри.

Гуляйпільський напрямок: відбиті чотири атаки, ще два боєзіткнення тривають; авіаудари по Залізничному, Гуляйполю, Тернуватому та Білогір’ю.

Оріхівський напрямок: атака ворога у бік Павлівки.

Придніпровський напрямок: відбиті дві атаки, авіаудар по Новотягинці.

Українські війська завдають значних втрат противнику та виснажують його ресурси вздовж усієї лінії фронту і в тилу.