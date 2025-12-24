ua en ru
Ср, 24 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Втрати РФ за час повномасштабної війни перевищили 1,2 млн осіб, - Генштаб

Україна, Середа 24 грудня 2025 08:00
UA EN RU
Втрати РФ за час повномасштабної війни перевищили 1,2 млн осіб, - Генштаб Фото: також Сили оборони активно нищать ворожу артилерію (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Станом на 24 грудня втрати росіян за добу перетнули межу 1,2 млн осіб, що стосується особового складу. Також Сили оборони знищили понад тисячу ворожих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 24 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

  • особового складу - близько 1 200 370 (+1 090) осіб.
  • танків - 11 449 (+3)
  • бойових броньованих машин - 23 796 (+4) од.
  • артилерійських систем - 35 298 (+11) од.
  • РСЗВ - 1 579 (+3) од.
  • засоби ППО - 1 263 од.
  • літаків - 434 од.
  • гелікоптерів - 347 од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 94 197 (+1 031) од.
  • крилаті ракети - 4 107 (+34) од.
  • кораблі / катери - 28 од.
  • підводні човни - 2 од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 71 125 (+159) од.
  • спеціальна техніка - 4 029 (+1) од.

Втрати РФ за час повномасштабної війни перевищили 1,2 млн осіб, - ГенштабФото: Сили оборони також збили багато крилатих ракет за добу (Генштаб Telegram)

Cитуація на фронті

Поки Україна, Штати та Європа допрацьовують мирний план США, в якому досі складнм є питання територій, українські захисники та захисниці продовжують боротись на фронті з окупантами.

Дві стратегічні цілі РФ - Куп'янськ та Покровськ - досі під контролем України. Однак напередодні стало відомо, що ми втратили Сіверськ на Донеччині, ЗСУ покинули населений пункт. Це стало можливим, зокрема, завдяки погодним умовам - туман дозволив росіянам пробратись невеликими групами до міста.

Однак, варто визнати, що ситуація на фронті дійнсно складна - росіян стає все більше, стає дедалі важче - про це заявив президент Володимир Зеленський, розповідаючи про свою нещодавню поїздку на фронт.

Читайте РБК-Україна в Google News
фронт Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
Графіки відключень світла завтра будуть діяти в усіх регіонах України, - "Укренерго"
Графіки відключень світла завтра будуть діяти в усіх регіонах України, - "Укренерго"
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну