Втрати РФ за час повномасштабної війни перевищили 1,2 млн осіб, - Генштаб
Станом на 24 грудня втрати росіян за добу перетнули межу 1,2 млн осіб, що стосується особового складу. Також Сили оборони знищили понад тисячу ворожих дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 24 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:
- особового складу - близько 1 200 370 (+1 090) осіб.
- танків - 11 449 (+3)
- бойових броньованих машин - 23 796 (+4) од.
- артилерійських систем - 35 298 (+11) од.
- РСЗВ - 1 579 (+3) од.
- засоби ППО - 1 263 од.
- літаків - 434 од.
- гелікоптерів - 347 од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 94 197 (+1 031) од.
- крилаті ракети - 4 107 (+34) од.
- кораблі / катери - 28 од.
- підводні човни - 2 од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 71 125 (+159) од.
- спеціальна техніка - 4 029 (+1) од.
Фото: Сили оборони також збили багато крилатих ракет за добу (Генштаб Telegram)
Cитуація на фронті
Поки Україна, Штати та Європа допрацьовують мирний план США, в якому досі складнм є питання територій, українські захисники та захисниці продовжують боротись на фронті з окупантами.
Дві стратегічні цілі РФ - Куп'янськ та Покровськ - досі під контролем України. Однак напередодні стало відомо, що ми втратили Сіверськ на Донеччині, ЗСУ покинули населений пункт. Це стало можливим, зокрема, завдяки погодним умовам - туман дозволив росіянам пробратись невеликими групами до міста.
Однак, варто визнати, що ситуація на фронті дійнсно складна - росіян стає все більше, стає дедалі важче - про це заявив президент Володимир Зеленський, розповідаючи про свою нещодавню поїздку на фронт.