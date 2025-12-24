Втрати РФ за час повномасштабної війни перевищили 1,2 млн осіб, - Генштаб

Станом на 24 грудня втрати росіян за добу перетнули межу 1,2 млн осіб, що стосується особового складу. Також Сили оборони знищили понад тисячу ворожих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Фото: Сили оборони також збили багато крилатих ракет за добу (Генштаб Telegram)

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 24 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

Cитуація на фронті

Поки Україна, Штати та Європа допрацьовують мирний план США, в якому досі складнм є питання територій, українські захисники та захисниці продовжують боротись на фронті з окупантами.

Дві стратегічні цілі РФ - Куп'янськ та Покровськ - досі під контролем України. Однак напередодні стало відомо, що ми втратили Сіверськ на Донеччині, ЗСУ покинули населений пункт. Це стало можливим, зокрема, завдяки погодним умовам - туман дозволив росіянам пробратись невеликими групами до міста.

Однак, варто визнати, що ситуація на фронті дійнсно складна - росіян стає все більше, стає дедалі важче - про це заявив президент Володимир Зеленський, розповідаючи про свою нещодавню поїздку на фронт.