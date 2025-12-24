Прикордонники зупинили штурми росіян на Курському напрямку (відео)

На Курському напрямку прикордонники бригади "Сталевий кордон" завдали точних ударів по противнику. Це стримало наступальні дії ворога і зміцнило оборону регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України .

Минулої доби бійці бригади "Сталевий кордон" за допомогою БпЛА "Vampire" та FPV-дронів завдали влучних ударів по позиціях противника на Курському напрямку. У результаті операції було ліквідовано 4 окупантів та зруйновано 4 укриття, що дозволило зупинити чергові штурмові дії ворога.

Бригада "Сталевий кордон" спеціалізується на веденні розвідувально-ударних дій за допомогою безпілотних літальних апаратів.

Раніше вони вже знищували ворожі техніку та позиції, що допомагало українським підрозділам утримувати контроль над стратегічними напрямками.