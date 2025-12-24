Прикордонники зупинили штурми росіян на Курському напрямку (відео)
На Курському напрямку прикордонники бригади "Сталевий кордон" завдали точних ударів по противнику. Це стримало наступальні дії ворога і зміцнило оборону регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Минулої доби бійці бригади "Сталевий кордон" за допомогою БпЛА "Vampire" та FPV-дронів завдали влучних ударів по позиціях противника на Курському напрямку. У результаті операції було ліквідовано 4 окупантів та зруйновано 4 укриття, що дозволило зупинити чергові штурмові дії ворога.
Бригада "Сталевий кордон" спеціалізується на веденні розвідувально-ударних дій за допомогою безпілотних літальних апаратів.
Раніше вони вже знищували ворожі техніку та позиції, що допомагало українським підрозділам утримувати контроль над стратегічними напрямками.
Раніше ми писали, що українські прикордонники у Сумській області знищили засоби зв’язку, радіолокаційні станції й укриття російських окупантів.
Нагадаємо, у листопаді українські військові на Північно-Слобожанському напрямку ліквідували 50 російських солдат, зруйнували сотні укриттів та знищили десятки одиниць техніки. Серед іншого, було знищено російську самохідну артилерійську установку "Гвоздика" на території Курської області РФ.
Також російське Міноборони заявило, що підрозділи КНДР, що допомагали РФ стримувати український контрнаступ у Курській області, тепер залучені до розмінування. Це відображає співпрацю двох режимів і демонструює масштаб залучення Пхеньяну у війну проти України.