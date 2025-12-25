На шести направлениях фронта сейчас продолжаются бои: сводка Генштаба

Потери РФ в войне в Украине

Напомним, что на Курском направлении пограничники бригады "Стальной рубеж" нанесли точные удары по противнику. Это сдержало наступательные действия врага и укрепило оборону региона.

В Харьковской области пограничники 4-го отряда разведывательно-ударных БпЛА "Стрикс" сорвали попытку российских оккупантов пересечь реку Лозовая.

Также авиация Вооруженных сил Украины провела серию ударов по позициям российских операторов беспилотников в Донецкой области, в частности в районах Северска и Покровска.

По данным военных, авиация Воздушных Сил ВСУ попала в здание возле Северска, откуда действовали вражеские операторы БпЛА.

Также мы писали, что по состоянию на 24 декабря потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 1,2 млн человек среди личного состава.