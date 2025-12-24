ua en ru
Ср, 24 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Авіація ЗСУ завдала ударів по базах операторів дронів РФ у Сіверську та Покровську

Середа 24 грудня 2025 14:06
UA EN RU
Авіація ЗСУ завдала ударів по базах операторів дронів РФ у Сіверську та Покровську Фото: авіація ЗСУ завдала ударів по базах операторів дронів РФ (General Staff)
Автор: Ірина Глухова

Авіація Збройних сил України завдала серії ударів по позиціях російських операторів безпілотників у Донецькій області. Йдеться про райони Сіверська та Покровська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання військ "Схід".

За інформацією військових, авіація Повітряних Сил ЗСУ уразила будівлю в районі Сіверська, звідки діяли оператори ворожих БпЛА.

Крім того, удари були завдані по двох будівлях у Покровську, де перебував особовий склад російських пілотів безпілотників.

В УВ "Схід" також зазначили, що за минулу добу Сили оборони України уразили 28 розрахунків російських безпілотних авіаційних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 836 вогневих завдань по позиціях противника.

Крім цього, армійська авіація завдала ударів по місцях зосередження особового складу РФ у районах населених пунктів Котлярівка та Григорівка.

Ситуація у Сіверську

Нагадаємо, останнім часом в районі Сіверська на Донеччині тривають інтенсивні бої.

Вчора Генштаб ЗСУ повідомив, що українські підрозділи відійшли з міста через значну перевагу противника в живій силі та техніці, щоб зберегти особовий склад і боєздатність.

Ще 13 грудня британська розвідка інформувала, що російські військові проникали до Сіверська під прикриттям туману і змогли зайняти центральну частину міста, тоді як українські сили на той момент утримували його західні райони.

Раніше аналітики DeepState зазначали, що Сіверськ поступово переходить під контроль окупантів, водночас в Оперативному командуванні "Схід" заперечували інформацію про повний контроль росіян над містом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Війна в Україні Дрони
Новини
Мирний план можуть винести на референдум: Зеленський назвав умову
Мирний план можуть винести на референдум: Зеленський назвав умову
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну