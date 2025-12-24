Авіація ЗСУ завдала ударів по базах операторів дронів РФ у Сіверську та Покровську

Авіація Збройних сил України завдала серії ударів по позиціях російських операторів безпілотників у Донецькій області. Йдеться про райони Сіверська та Покровська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання військ " Схід ".

За інформацією військових, авіація Повітряних Сил ЗСУ уразила будівлю в районі Сіверська, звідки діяли оператори ворожих БпЛА.

Крім того, удари були завдані по двох будівлях у Покровську, де перебував особовий склад російських пілотів безпілотників.

В УВ "Схід" також зазначили, що за минулу добу Сили оборони України уразили 28 розрахунків російських безпілотних авіаційних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 836 вогневих завдань по позиціях противника.

Крім цього, армійська авіація завдала ударів по місцях зосередження особового складу РФ у районах населених пунктів Котлярівка та Григорівка.