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П'ятеро дітей вдалось вивезти з тимчасово окупованої території Херсонської області

Херсонська область, Четвер 29 лютого 2024 15:42
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П'ятеро дітей вдалось вивезти з тимчасово окупованої території Херсонської області Фото: п'ятеро дітей вдалось вивезти з тимчасово окупованої території Херсонської області (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Ще п'ятьох українських дітей вдалось вивезти з тимчасово окупованої території Херсонської області. На цей раз - двоє дівчаток та троє хлопчиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Серед них - одна дитина-сирота. Вік дітей від 4 до 16 років", - зазначає він.

Як повідомляє Прокудін, зараз дорослі та малі знаходяться в безпечному місці. Наразі з ними працюють лікарі та психологи.

Він додав, що від початку року вже вдалося повернути 25 дітей із Херсонщини.

Українські діти в окупації

Нагадаємо також, що ворог активно намагається знищити українську культуру серед дітей шкільного віку на тимчасово окупованих територіях. Загарбники забороняють дітям вчити українську мову, змушуючи школярів прославляти російську армію, а в випадку явної незгоди погрожують їм та їх сім'ям розправою.

Так, на тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни здійснюють шкільні рейди та облави. Причиною вони називають "екстремізм".

Напочатку листопада стало відомо, що росіяни змушують дітей на тимчасово окупованих територіях плести маскувальні сітки.

Нещодавно ми також повідомляли про те, що росіяни примушують українських школярів писати так звані "листи солдату".

Напередодні стало відомо, що росіяни розбудовують мережу мілітаризованих клубів серед українських підлітків на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, загарбники регулярно складають списки на депортацію українських дітей, після чого вивозять їх на територію РФ чи Білорусі.

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