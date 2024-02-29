Пятеро детей удалось вывезти с временно оккупированной территории Херсонской области

Еще пятеро украинских детей удалось вывезти с временно оккупированной территории Херсонской области. На этот раз - две девочки и три мальчика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Среди них - один ребенок-сирота. Возраст детей от 4 до 16 лет", - отмечает он. Как сообщает Прокудин, сейчас взрослые и малыши находятся в безопасном месте. В настоящее время с ними работают врачи и психологи. Он добавил, что с начала года уже удалось вернуть 25 детей из Херсона.