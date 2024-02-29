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Пятеро детей удалось вывезти с временно оккупированной территории Херсонской области

Херсонская область, Четверг 29 февраля 2024 15:42
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Пятеро детей удалось вывезти с временно оккупированной территории Херсонской области Фото: пятеро детей удалось вывезти с временно оккупированной территории Херсонской области (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Еще пятеро украинских детей удалось вывезти с временно оккупированной территории Херсонской области. На этот раз - две девочки и три мальчика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Среди них - один ребенок-сирота. Возраст детей от 4 до 16 лет", - отмечает он.

Как сообщает Прокудин, сейчас взрослые и малыши находятся в безопасном месте. В настоящее время с ними работают врачи и психологи.

Он добавил, что с начала года уже удалось вернуть 25 детей из Херсона.

Украинские дети в оккупации

Напомним также, что враг активно пытается уничтожить украинскую культуру среди детей школьного возраста на временно оккупированных территориях. Захватчики запрещают детям учить украинский язык, заставляя школьников прославлять русскую армию, а в случае явного несогласия угрожают им и их семьям расправой.

Так, на временно оккупированных территориях Донецкой области россияне совершают школьные рейды и облавы. Причиной они называют "экстремизм".

В начале ноября стало известно, что россияне заставляют детей на временно оккупированных территориях плести маскировочные сетки.

Недавно мы также сообщали о том, что россияне заставляют украинских школьников писать так называемые "письма солдату".

Накануне стало известно, что россияне строят сеть милитаризованных клубов среди украинских подростков на временно оккупированных территориях.

Кроме того, захватчики регулярно составляют списки депортации украинских детей, после чего вывозят их на территорию РФ или Беларуси.

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