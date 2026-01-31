П'ять районів Одеської області залишилися без світла через негоду

"Уночі 31 січня складні погодні умови майже по всій Одеській області призвели до обривів проводів і пошкодження елементів електромереж через намерзання льоду", - йдеться в повідомленні.

Станом на ранок без світла залишаються клієнти в Подільському, Березівському, Роздільнянському, Білгород-Дністровському та Одеському районах.

В Одесі електропостачання забезпечується для об’єктів критичної інфраструктури.

"Наші фахівці працювали усю ніч, і зараз продовжують обстежувати лінії та ремонтувати обладнання, щоб якомога швидше повернути світло в домівки. Просимо з розумінням поставитися до ситуації - роботи тривають", - додали в компанії.