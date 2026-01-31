Пять районов Одесской области остались без света из-за непогоды

Непогода в Украине

Напомним, 29 января сообщалось, что в Украине из-за резкого ухудшения погодных условий, а именно налипания мокрого снега и гололеда, обесточен 531 населенный пункт в семи регионах Украины.

В частности, в Одесской области ремонт электросетей осложняет обледенение и сильная гололедица. Энергетики фиксируют до 10 сантиметров мерзлоты на отдельных участках.

Вчера, 30 января, из-за сложных погодных условий в Украине начали вводить ограничения движения для грузовиков. В частности, в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.