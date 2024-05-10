П'ять країн ЄС посилять контроль за дотриманням санкцій проти Росії

П'ять країн Європейського союзу (ЄС) підписали угоду у Вільнюсі щодо посилення моніторингу санкцій проти Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

Як відзначає видання, про підписання угоди повідомила митниця Фінляндії. Договір посилить, а також уніфікує контроль ЄС за дотриманням візових вимог щодо Росії.

Окрім Фінляндії, угода була підписана:

Естонією;

Литвою;

Латвією;

Польщею.

Документ від Фінляндії підписав голова митниці Самі Ракшит.

"Підписавши сьогодні (9 травня, - ред.) угоду, ми хочемо показати іншим країнам і компаніям важливість тісної співпраці для ефективного контролю санкцій і зробити свій внесок у підвищення ефективності санкцій", - заявив Ракшит.

Санкції проти Росії

Наразі проти Росії було запроваджено 13 пакетів санкцій через її вторгнення на територію Україну. Водночас Кремлю де інколи вдається обходити обмеження.

У квітні віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс підтвердив початок підготовки до наступного пакета санкційних обмежень. Тим часом Politico писало, що ЄС може запровадити санкції проти російського скрапленого газу.