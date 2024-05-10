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Пять стран ЕС усилят контроль за соблюдением санкций против России

Пятница 10 мая 2024 11:46
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Пять стран ЕС усилят контроль за соблюдением санкций против России Фото: пять стран ЕС усилят контроль за соблюдением санкций против России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Пять стран Европейского союза (ЕС) подписали соглашение в Вильнюсе об усилении мониторинга санкций против Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Как отмечает издание, о подписании соглашения сообщила таможня Финляндии. Договор ужесточат, а также унифицируют контроль ЕС за соблюдением визовых требований в отношении России.

Кроме Финляндии, соглашение было подписано:

  • Эстонией;
  • Литвой;
  • Латвией;
  • Польшей.

Документ от Финляндии подписал глава таможни Сами Ракшит.

"Подписав сегодня (9 мая, - ред.) соглашение, мы хотим показать другим странам и компаниям важность тесного сотрудничества для эффективного контроля санкций и внести свой вклад в повышение эффективности санкций", - заявил Ракшит.

Санкции против России

В настоящее время против России было введено 13 пакетов санкций из-за ее вторжения на территорию Украины. В то же время Кремлю иногда удается обходить ограничения.

В апреле вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис подтвердил начало подготовки к следующему пакету санкционных ограничений. Тем временем Politico писало, что ЕС может ввести санкции против российского сжиженного газа.

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