ЄС готується представити санкції проти російського скрапленого газу, - Politico

Європейський союз вперше з початку повномасштабної війни в Україні може запровадити санкції проти російського скрапленого газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За словами трьох європейських дипломатів, Єврокомісія готова оприлюднити пропозицію щодо заборони для портів ЄС на перепродаж російського СПГ. Єврокомісія також проситиме обмежити три майбутні російські СПГ-проекти. Очікується, що ці обмеження будуть частиною 14-го пакету санкцій ЄС щодо Росії.

Згідно з даними експертів і аналізом Politico, європейські обмеження вплинуть лише на четверту частину прибутків Росії від СПГ в Європі, які становлять 8 млрд євро. Але, ці санкції змусять Росію капітально переглянути свою бізнес-модель у галузі СПГ.