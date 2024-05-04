ЄС готується представити санкції проти російського скрапленого газу, - Politico
Європейський союз вперше з початку повномасштабної війни в Україні може запровадити санкції проти російського скрапленого газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За словами трьох європейських дипломатів, Єврокомісія готова оприлюднити пропозицію щодо заборони для портів ЄС на перепродаж російського СПГ. Єврокомісія також проситиме обмежити три майбутні російські СПГ-проекти. Очікується, що ці обмеження будуть частиною 14-го пакету санкцій ЄС щодо Росії.
Згідно з даними експертів і аналізом Politico, європейські обмеження вплинуть лише на четверту частину прибутків Росії від СПГ в Європі, які становлять 8 млрд євро. Але, ці санкції змусять Росію капітально переглянути свою бізнес-модель у галузі СПГ.
Як пояснює Politico, без європейських портів, як зручної зупинки на експортних шляхах до Азії, Росії доведеться постачати свій зріджений газ через Арктичне море за допомогою криголамів, які у неї в дефіциті.
Санкції ЄС проти Росії
Нагадаємо, сьогодні Євросоюз вже працює над 14-м пакетом санкцій проти Росії за її неспровоковане вторгнення в Україну. Як розповідали в Брюсселі, новий санкційний пакет буде включати обмеження щодо тих, хто допомагає обходити вже чинні антиросійські санкції. Також, ймовірно, буде розширено санкційний список на блокування активів в ЄС.
Водночас в німецькому уряді виступали за те, щоб внести до 14-го пакету санкцій проти Росії ембарго на імпорт російського СПГ до ЄС.
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