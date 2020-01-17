Ожидания украинского бизнеса ухудшаются три квартала подряд

После влета в начале 2019 года индекс деловых ожиданий только снижается

Ожидания руководителей украинских предприятий относительно деловой активности снова ухудшились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за IV квартал 2019 года.

По данным опроса, индекс деловых ожиданий (ИДО) на следующие 12 месяцев составляет 112,0% (в I квартале -119,7%, во II квартале - 117,8%, I в III первом квартале - 115,3%).

Оживления деловой активности ожидают респонденты всех видов экономической деятельности, кроме респондентов сельского хозяйства (ИДО 94,4). Самые оптимистичные прогнозы у предприятий добывающей промышленности (ИДО 121,5).

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Очередной опрос НБУ был проведен з 4 декабря 2019 года до 3 января 2020 года среди руководителей 697 предприятий. Опрос репрезентативный по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий с количеством работников.

Как сообщало РБК-Украина, значение Индекса экономических возможностей населения Украины, который измеряет Центр Разумкова, в декабре 2019 года составило 96, что является самым низким показателем года за исключением зимних месяцев.

Напомним, заместитель главы Национального банка Олег Чурий заявил, что на сегодняшний день экономика Украины находится в лучшем состоянии за все годы независимости.