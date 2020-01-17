ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ожидания украинского бизнеса ухудшаются три квартала подряд

Новости » Экономика     17.01.2020 - 10:52
Ожидания украинского бизнеса ухудшаются три квартала подряд

После влета в начале 2019 года индекс деловых ожиданий только снижается

Ожидания руководителей украинских предприятий относительно деловой активности снова ухудшились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за IV квартал 2019 года.

По данным опроса, индекс деловых ожиданий (ИДО) на следующие 12 месяцев составляет 112,0% (в I квартале -119,7%, во II квартале - 117,8%, I в III первом квартале - 115,3%).

Оживления деловой активности ожидают респонденты всех видов экономической деятельности, кроме респондентов сельского хозяйства (ИДО 94,4). Самые оптимистичные прогнозы у предприятий добывающей промышленности (ИДО 121,5).

Ожидания украинского бизнеса ухудшаются три квартала подрядbank.gov.ua

Очередной опрос НБУ был проведен з 4 декабря 2019 года до 3 января 2020 года среди руководителей 697 предприятий. Опрос репрезентативный по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий с количеством работников.

Как сообщало РБК-Украина, значение Индекса экономических возможностей населения Украины, который измеряет Центр Разумкова, в декабре 2019 года составило 96, что является самым низким показателем года за исключением зимних месяцев.

Напомним, заместитель главы Национального банка Олег Чурий заявил, что на сегодняшний день экономика Украины находится в лучшем состоянии за все годы независимости.

В НБУ пояснили скачки курса доллара на наличном рынке НБУ уточнит порядок использования счетов физлиц-предпринимателей
Новости Украины Национальный банк Украиныпрогнозэкономика
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь