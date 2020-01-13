Офис генпрокурора инициировал проверку уголовно-исполнительной службы

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Прокуратура проверит около 140 учреждений относительно использования земельных участков и объектов недвижимости

Офис генерального прокурора инициировал проведение масштабных проверок учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС) Украины относительно законного и эффективного использования государственного имущества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Сообщается, что проверка будет касаться использования земельных участков соответствующими учреждениями. Всего в пользовании и аренде находится более 44 тысяч гектаров, из которых более 90% - земли сельскохозяйственного назначения.

Также будут проверяться объекты недвижимой госсобственности. В частности, предприятия ГУИС, складские и производственные помещения, мастерские и учебные заведения.

"Как показывает практика предыдущих лет, недвижимое государственное имущество, находящееся на балансе ГУИС, используется недостаточно рационально и не обеспечивает основной своей функции - создание надлежащих условий содержания осужденных и заключенных. В общем проверка охватит около 140 учреждений за период работы с 2014 года", - сообщили в Офисе прокурора.

Напомним, со 2 января в Украине начал работу Офис генерального прокурора, который пришел на смену Генеральной прокуратуре. Он будет иметь 12 департаментов, восемь отдельных управлений, две специализированные прокуратуры и 1500 работников вместо 2500 сотрудников ГПУ, предусмотренных законодательством.

Также РБК-Украина писало, что Офис генпрокурора открыл дело против бывшего главы Государственного бюро расследований Романа Трубы. Дело открыто по факту вмешательства в следствие и разглашение данных расследования.