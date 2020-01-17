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Очікування українського бізнесу погіршуються три квартали поспіль

Новини » Економіка     17.01.2020 - 10:52
Очікування українського бізнесу погіршуються три квартали поспіль

Після вльоту на початку 2019 року індекс ділових очікувань тільки знижується

Очікування керівників українських підприємств щодо ділової активності знову погіршилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ділові очікування підприємств України від Національного банку за IV квартал 2019 року.

За даними опитування, індекс ділових очікувань (ІДО) на наступні 12 місяців становить 112,0% (у I кварталі -119,7%, у II кварталі - 117,8%, I в III першому кварталі - 115,3%).

Пожвавлення ділової активності очікують респонденти усіх видів економічної діяльності, крім респондентів сільського господарства (ІДО 94,4). Найоптимістичніші прогнози у підприємств добувної промисловості (ІДО 121,5).

Очікування українського бізнесу погіршуються три квартали поспільbank.gov.ua

Черговий опитування НБУ було проведено з 4 грудня 2019 року до 3 січня 2020 року серед керівників 697 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами та напрямами діяльності, розмірами підприємств з кількістю працівників.

Як повідомляло РБК-Україна, значення Індексу економічних можливостей населення України, який вимірює Центр Разумкова, у грудні 2019 року склало 96, що є найнижчим показником за винятком зимових місяців.

Нагадаємо, заступник глави Національного банку Олег Чурій заявив, що на сьогоднішній день економіка України знаходиться в кращому стані за всі роки незалежності.

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