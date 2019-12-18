В НБУ считают ситуацию в экономке Украины лучшей за годы независимости

Фото: Олег Чурий (www.bank.gov.ua)

Украина наконец пошла путем реформ, на который страны Восточной Европы встали 20 лет назад

На сегодняшний день экономика Украины находится в лучшем состоянии за все годы независимости. Об этом замглавы Национального банка Олег Чурий сказал в интервью изданию "Сегодня".

Как отметил Чурий, кризисы прошлых лет были в первую очередь связаны с не очень правильной и непоследовательной экономической политикой.

По его словам, это относится и к последнему кризису 2014 года, который привел к резкой девальвации гривны.

"Если кто-то думает, что он был вызван исключительно войной - это неправда. Война была значимым фактором, но не менее важным было и то, что страна не развивалась. Были огромные перекосы в экономике: фиксированный курс, огромный дефицит бюджета, проблемы с платежным балансом и в энергетической сфере", - заявил Чурий.

Замглавы НБУ считает, что на сегодня ситуация совсем другая. "С моей точки зрения, она, наверное, лучше, чем во все предыдущие 25 лет. У нас нет большого бюджетного дефицита, низкая инфляция, банковская система здоровая, экономика растет, есть большие планы насчет экономического развития и реформ", - сообщил он.

Чурий считает, что Украина наконец идет тем путем, которым шли наши соседи из Восточной Европы.

"Просто мы начали этот путь поздно. Они прошли этот путь 20 лет назад, и мы видим, каких они достигли результатов. Та же Польша, Чехия, Словакия", - сказал он.

Напомним, Всемирный банк прогнозирует замедление темпов роста экономики Украины в четвертом квартале 2019 года, а также в 2020 году. Как сообщила экономист Всемирного банка Анастасия Головач, для сохранения роста необходимо существенное увеличение темпов роста инвестиций в основной капитал.

Отметим, НБУ допускает очень существенное укрепление гривны в случае проведения реформ. В частности, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что после отказа восточно-европейских стран от политики фиксированного валютного курса и перехода к инфляционному таргетированию в 2000-х годах национальные валюты в какой-то период укреплялись в два и более раз.