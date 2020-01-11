Экономические возможности украинцев существенно сократились во второй половине 2019

После улучшения перед выборами ситуация для граждан вновь ухудшилась
Значение Индекса экономических возможностей населения Украины в декабре 2019 года составило 96, что является самым низким показателем года за исключением зимних месяцев. Об этом свидетельствуют данные регулярного исследования Центра Разумкова.
Как отмечают эксперты, такой результат был ожидаемым, учитывая на негативную динамику ухудшения уровня с августа 2019 года (периода, который соотносится с деятельностью новой властной команды).
razumkov.org.ua
Среди составляющих ухудшения последнего периода отмечаются:
Напомним, введенный Центром Разумкова Индекс характеризует (интегрирует) не только традиционно рассматриваемую покупательную способность населения, но и экономическую устойчивость - способность усредненного домохозяйства к жизнедеятельности при потере источников текущего дохода на протяжении определенного периода времени. В центре считают, что именно экономическая устойчивость является одним из важнейших условий ощущение жизненной защищенности, уверенности в завтрашнем дне, а следовательно, возможностей построения долгосрочных жизненных стратегий, в целом условием положительного социального самочувствия.
Напомним, зарплаты в Украине прекратили рост после достижения пика летом 2019 года. Так, в ноябре 20109 года средняя номинальная заработная плата штатного работника составила 10727 грн, что на 48 грн меньше по сравнению с октябрем. При этом в июле средняя зарплата была 10971 грн.
Как сообщало РБК-Украина, реальные доходы (с учетом инфляции) в третьем квартале 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли на 4,6%, что значительно меньше, чем за 2017-2018 годы (около 11%).