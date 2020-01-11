Экономические возможности украинцев существенно сократились во второй половине 2019

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

После улучшения перед выборами ситуация для граждан вновь ухудшилась

Значение Индекса экономических возможностей населения Украины в декабре 2019 года составило 96, что является самым низким показателем года за исключением зимних месяцев. Об этом свидетельствуют данные регулярного исследования Центра Разумкова.

Как отмечают эксперты, такой результат был ожидаемым, учитывая на негативную динамику ухудшения уровня с августа 2019 года (периода, который соотносится с деятельностью новой властной команды).

razumkov.org.ua

Среди составляющих ухудшения последнего периода отмечаются:

торможение повышения средних зарплат - с августа по ноябрь средняя номинальная зарплата не выросла: в сентябре - 10 687 грн, в ноябре - 10 679 грн. Реальная средняя зарплата, несмотря на ускорение инфляции в осенние месяцы, даже уменьшилась примерно на 1%;

рост задолженности по выплатам заработной платы - на конец июля задолженность составляла 2,7 млрд грн, а в октябре-ноябре достигла 3,2-3,4 млрд грн.;

остаются неудовлетворительными показатели, связанные с кредитованием населения (низкие объемы кредитования при сохранении высоких кредитных ставок) - с ноября 2018 года по ноябрь 2019 года объем кредитов домохозяйствам вырос лишь на 4,4%, а процентные ставки по новым кредитам домохозяйствам (за тот же период) выросли с 31% до 33%;

ухудшением расчетов в жилищно-коммунальной сфере (вследствие сохранения высоких тарифов и указанной консервации зарплат) - месячный уровень покрытия оплатой начисленных сумм за жилищно-коммунальные услуги в ноябре упал ниже 50%;

снижение показателей занятости в осенне-зимний период по сравнению с весенне-летним (хотя это сезонное явление, в т.ч. вследствие возвращения части "заробитчан" с сельскохозяйственных работ за границей, однако влияние его на оценку благосостояния является значительным).

Напомним, введенный Центром Разумкова Индекс характеризует (интегрирует) не только традиционно рассматриваемую покупательную способность населения, но и экономическую устойчивость - способность усредненного домохозяйства к жизнедеятельности при потере источников текущего дохода на протяжении определенного периода времени. В центре считают, что именно экономическая устойчивость является одним из важнейших условий ощущение жизненной защищенности, уверенности в завтрашнем дне, а следовательно, возможностей построения долгосрочных жизненных стратегий, в целом условием положительного социального самочувствия.

Напомним, зарплаты в Украине прекратили рост после достижения пика летом 2019 года. Так, в ноябре 20109 года средняя номинальная заработная плата штатного работника составила 10727 грн, что на 48 грн меньше по сравнению с октябрем. При этом в июле средняя зарплата была 10971 грн.

Как сообщало РБК-Украина, реальные доходы (с учетом инфляции) в третьем квартале 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли на 4,6%, что значительно меньше, чем за 2017-2018 годы (около 11%).