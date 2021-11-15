В ожидании штурма. Ситуация с мигрантами на границе Польши и Беларуси обострилась: что известно

Большая группа мигрантов собралась у КПП на границе Польши и Беларуси в понедельник. Беженцы совершили несколько попыток прорваться через пункт пропуска, произошла стрельба. Польская сторона заявляет о провокациях со стороны белорусских силовиков и подготовке массового прорыва.
Все подробности о происходящем на границе Польши, ниже в материале РБК-Украина.
На закрытом КПП "Брузги" у польской границы собралось несколько тысяч нелегальных мигрантов.
Утром 15 ноября они выдвинулись из стихийного лагеря в лесу к пропускному пункту большой колонной. Первыми шли женщины с детьми. Беженцев сопровождали силовики из Беларуси.
Собравшимся на дороге у КПП нелегалам преграждают путь отряды польских спецслужб.
Сейчас мигранты сидят вдоль забора, спят, устанавливают палатки. Но несколькими часами ранее они устроили давку и снесли часть проволочного ограждения.
В Министерстве обороны Польши сегодня сообщили о стрельбе на польской границе как об очередной провокации со стороны Беларуси.
"Больше провокаций белорусов. Звуки выстрелов, вероятно, из холостых патронов - это повседневная реальность, с которой сталкиваются наши солдаты и офицеры", - сообщили польские силовики.
Для усиления мер безопасности на польском КПП установили водомет. В воздухе постоянно кружит боевой вертолет.
В погранслужбе Польши заявляют о готовности к любому сценарию. Из-за опасности масштабного прорыва к границе направляются дополнительные силы. Также сообщается, что Польша начнет строительство заграждения на границе с Беларусью одновременно в нескольких местах.
Со стороны КПП "Кузня" наблюдается увеличение количества вооруженных представителей спецслужб Беларуси. Также на границу приехали фургоны для телетрансляции.
Ранее польские пограничники зафиксировали подготовку беженцев к массовому прорыву. Для этого силовики из Беларуси раздавали мигрантам оборудование и слезоточивый газ.
После того, как мигранты двинулись к КПП, стихийный лагерь опустел. Однако на данный момент туда завозят дрова.
По данным Минобороны Польши, перемещение беженцев к границе было плановой операцией белорусских спецслужб, а координация действий велась из машины, которая стоит рядом с покинутым лагерем.
В пограничном комитете Беларуси отчитались о том, что власть и общественные организации всячески поддерживают мигрантов.
В лагерь доставлялась гуманитарная помощь, были установлены контейнеры для мусора, биотуалеты, детей обеспечили горячей едой.
По заявлению погранкомитета, утром 15 ноября беженцы в надежде на "положительный исход ситуации" самоорганизованной колонной двинулись к пункту пропуска "Брузги" на польской границе.
При этом также сообщается, что белорусские пограничники обеспечивали безопасность в лагере и по ходу движения колонны.
Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран Европейского союза утвердили новые критерии санкций в отношении Беларуси.
Напомним, в МВД сообщили, что будет, если мигранты из Беларуси прорвутся в Украину.