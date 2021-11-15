В ожидании штурма. Ситуация с мигрантами на границе Польши и Беларуси обострилась: что известно

Ситуация на данный момент

На закрытом КПП "Брузги" у польской границы собралось несколько тысяч нелегальных мигрантов.

Утром 15 ноября они выдвинулись из стихийного лагеря в лесу к пропускному пункту большой колонной. Первыми шли женщины с детьми. Беженцев сопровождали силовики из Беларуси.

Собравшимся на дороге у КПП нелегалам преграждают путь отряды польских спецслужб.

Сейчас мигранты сидят вдоль забора, спят, устанавливают палатки. Но несколькими часами ранее они устроили давку и снесли часть проволочного ограждения.

На границе произошла стрельба

В Министерстве обороны Польши сегодня сообщили о стрельбе на польской границе как об очередной провокации со стороны Беларуси.

"Больше провокаций белорусов. Звуки выстрелов, вероятно, из холостых патронов - это повседневная реальность, с которой сталкиваются наши солдаты и офицеры", - сообщили польские силовики.

Польша усиливает охрану границы

Для усиления мер безопасности на польском КПП установили водомет. В воздухе постоянно кружит боевой вертолет.

В погранслужбе Польши заявляют о готовности к любому сценарию. Из-за опасности масштабного прорыва к границе направляются дополнительные силы. Также сообщается, что Польша начнет строительство заграждения на границе с Беларусью одновременно в нескольких местах.

Белорусские силовики собираются на границе

Со стороны КПП "Кузня" наблюдается увеличение количества вооруженных представителей спецслужб Беларуси. Также на границу приехали фургоны для телетрансляции.

Ранее польские пограничники зафиксировали подготовку беженцев к массовому прорыву. Для этого силовики из Беларуси раздавали мигрантам оборудование и слезоточивый газ.

Что происходит в лагере беженцев

После того, как мигранты двинулись к КПП, стихийный лагерь опустел. Однако на данный момент туда завозят дрова.

По данным Минобороны Польши, перемещение беженцев к границе было плановой операцией белорусских спецслужб, а координация действий велась из машины, которая стоит рядом с покинутым лагерем.

Фото: командный автомобиль у лагеря (twitter.com/MON_GOV_PL)

Беларусь заявляет о поддержке беженцев

В пограничном комитете Беларуси отчитались о том, что власть и общественные организации всячески поддерживают мигрантов.

В лагерь доставлялась гуманитарная помощь, были установлены контейнеры для мусора, биотуалеты, детей обеспечили горячей едой.

По заявлению погранкомитета, утром 15 ноября беженцы в надежде на "положительный исход ситуации" самоорганизованной колонной двинулись к пункту пропуска "Брузги" на польской границе.

При этом также сообщается, что белорусские пограничники обеспечивали безопасность в лагере и по ходу движения колонны.