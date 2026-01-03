Ожеледиця, сніг та невелике потепління: якою буде погода в Україні сьогодні

Зазначається, що погода впродовж доби 3 січня буде мінливою. Помірний снігопад прогнозується в Закарпатті та Карпатах. У південних, центральних, східних областях і в Карпатах помірний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу та ожеледиця.

В південних, східних регіонах та Дніпропетровській області вітер до 15-20 м/с, в західних та центральних регіонах - 5-10 м/с. Також зазначається, що в країну йде невелике потепління, але не в усі регіони:

В Західних регіонах температура вночі від 0 до -5 градусів морозу (від -3 до -8 безпосередньо в Карпатах), вдень від -3 до 2 градусів. У східних регіонах та на Дніпропетровщині - від 0 до 5 градусів тепла, на півдні - вдень 3-8 градусів, вночі близько 0 градусів. У тимчасово окупованому Криму - до 11 градусів тепла.

Фото: Укргідрометцентр

Окремо в Укргідрометцентрі передали погоду для Києва та Київської області. Буде хмарно, вночі невеликий сніг, вдень - без опадів. Очікується ожеледиця на дорогах.

"Температура по області вночі 0-5 градусів морозу, вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У Києві вночі 2-4 градуси морозу, вдень близько 0 градусів", - сказано у повідомленні.

При цьому синоптики попередили про небезпечні погодні умови, які можуть ускладнити рух транспорту. Рівень небезпеки визначено, як жовтий.