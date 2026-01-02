ua en ru
Лютих морозів не буде? Чого чекати від погоди в Україні на вихідних

П'ятниця 02 січня 2026 14:34
Лютих морозів не буде? Чого чекати від погоди в Україні на вихідних Цими вихідними погода в Україні очікується хмарна (фото: Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Погода в Україні впродовж суботи, 3 січня, очікується без сильних морозів. Тим часом у неділю, 4 січня, може похолоднішати.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Яка погода буде в Україні в суботу та неділю

Згідно з інформацією експерта, завтра (в суботу, 3 січня) в Україні буде відносно тепло.

Температура повітря і вночі, і вдень - від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Тим часом на півдні та сході країни буде тепліше - до 2-6 градусів вище нуля.

Мокрий сніг очікується при цьому:

  • на Лівобережжі України;
  • у Карпатах.

"На решті території - без опадів", - повідомила Діденко.

При цьому вітер буде "ще сильний". У Приазов'ї та в Криму його швидкість може досягати навіть 15-22 метрів за секунду.

Тим часом післязавтра (в неділю, 4 січня), температура повітря вночі може знизитись до 2-8 градусів морозу.

Вдень при цьому очікується:

  • в середньому по Україні - від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла;
  • на півдні - близько 2-8 градусів вище нуля.

Мокрий сніг і сніг в неділю ймовірний "періодично" у більшості областей України.

У південній частині країни синоптик прогнозує дощі. На заході - без істотних опадів.

Варто зазначити, що згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні в суботу очікується хмарна.

Невеликий сніг можливий вночі. Тоді як вдень - переважно без опадів.

Лютих морозів не буде? Чого чекати від погоди в Україні на вихіднихПрогноз погоди на суботу, 3 січня (скриншот: meteo.gov.ua)

У неділю ж погоду по Україні прогнозують хмарною, з проясненнями.

Виходячи з оприлюдненої УкрГМЦ карти, сонце в цей день може визирати із-за хмар найбільше на заході та півночі.

Лютих морозів не буде? Чого чекати від погоди в Україні на вихіднихПогода в Україні в неділю, 4 січня (скриншот: meteo.gov.ua)

Чого чекати від погоди на вихідних у Києві

У Києві, згідно з інформацією Діденко, впродовж 3-4 січня переважатиме хмарна погода.

"Але без істотних опадів. Хіба вже ввечері у неділю пройде невеликий сніг", - зауважила спеціаліст.

Вітер у столиці очікується південно-західний, поривчастий.

Температура повітря в Києві:

  • впродовж суботи - від 0 до 2 градусів морозу;
  • у неділю вночі - від 6 до 8 градусів зі знаком мінус;
  • у неділю вдень - від 0 до 2 градусів морозу.

"Кому цікаво - завтра очікуються магнітні бурі", - додала синоптик.

Лютих морозів не буде? Чого чекати від погоди в Україні на вихіднихПублікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли насправді почалась зима у Києві.

Тим часом в УкрГМЦ оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими в Україні та пояснили, яким може бути січень у 2026 році.

Читайте також, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.

Гідрометцентр Погода в Україні Погода в Києві Наталка Диденко Метеоролог
