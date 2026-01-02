Лютих морозів не буде? Чого чекати від погоди в Україні на вихідних
Погода в Україні впродовж суботи, 3 січня, очікується без сильних морозів. Тим часом у неділю, 4 січня, може похолоднішати.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Яка погода буде в Україні в суботу та неділю
Згідно з інформацією експерта, завтра (в суботу, 3 січня) в Україні буде відносно тепло.
Температура повітря і вночі, і вдень - від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла.
Тим часом на півдні та сході країни буде тепліше - до 2-6 градусів вище нуля.
Мокрий сніг очікується при цьому:
- на Лівобережжі України;
- у Карпатах.
"На решті території - без опадів", - повідомила Діденко.
При цьому вітер буде "ще сильний". У Приазов'ї та в Криму його швидкість може досягати навіть 15-22 метрів за секунду.
Тим часом післязавтра (в неділю, 4 січня), температура повітря вночі може знизитись до 2-8 градусів морозу.
Вдень при цьому очікується:
- в середньому по Україні - від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла;
- на півдні - близько 2-8 градусів вище нуля.
Мокрий сніг і сніг в неділю ймовірний "періодично" у більшості областей України.
У південній частині країни синоптик прогнозує дощі. На заході - без істотних опадів.
Варто зазначити, що згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні в суботу очікується хмарна.
Невеликий сніг можливий вночі. Тоді як вдень - переважно без опадів.
У неділю ж погоду по Україні прогнозують хмарною, з проясненнями.
Виходячи з оприлюдненої УкрГМЦ карти, сонце в цей день може визирати із-за хмар найбільше на заході та півночі.
Чого чекати від погоди на вихідних у Києві
У Києві, згідно з інформацією Діденко, впродовж 3-4 січня переважатиме хмарна погода.
"Але без істотних опадів. Хіба вже ввечері у неділю пройде невеликий сніг", - зауважила спеціаліст.
Вітер у столиці очікується південно-західний, поривчастий.
Температура повітря в Києві:
- впродовж суботи - від 0 до 2 градусів морозу;
- у неділю вночі - від 6 до 8 градусів зі знаком мінус;
- у неділю вдень - від 0 до 2 градусів морозу.
"Кому цікаво - завтра очікуються магнітні бурі", - додала синоптик.
