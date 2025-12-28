ua en ru
Ожеледиця і хуртовина. Водіїв попередили про небезпеку на дорогах

Україна, Неділя 28 грудня 2025 17:39
Ожеледиця і хуртовина. Водіїв попередили про небезпеку на дорогах Фото: рятувальники попередили водіїв про небезпечні явища на дорогах (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерій Ульяненко

В понеділок, 29 грудня, на дорогах України, у тому числі в Києві та Київській області, очікується ожеледиця. Крім того, прогнозуються сильні пориви вітру і хуртовина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС в Telegram.

"У нічні та ранкові години на Правобережжі, зокрема на Київщині (крім Закарпаття), прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с та хуртовина (жовтий рівень небезпечності)", - зазначили рятувальники.

ДСНС зауважила, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних служб, а також руху транспорту.

Нагадаємо, внаслідок різкого зимового похолодання в Україні з 24 грудня на річках і мілководді водосховищ почали з’являтися льодові явища. У ДСНС попередили про небезпеку та закликали українців не виходити на лід і бути обережними біля водойм.

Погода в Україні

Зазначимо, в Україні у понеділок, 29 грудня, очікується невеликий сніг та ожеледиця. Вдень прогнозується від 4 градусів морозу. Помірний, вдень на заході, південному заході країни місцями невеликий сніг, на дорогах прогнозується ожеледиця.

Раніше, 26 грудня снігопад накрив майже усю Україну, через що комунальники працювали у посиленому режимі. У мережі активно поширювали яскраві фото та відео міст, які були засипані снігом.

РБК-Україна раніше писало, що синоптики розповіли, яка погода буде в Україні на вихідні й далі. Згідно з їхнім прогнозом справжню зиму слід очікувати на Новий рік.

