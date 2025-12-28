Ожеледиця і хуртовина. Водіїв попередили про небезпеку на дорогах

В понеділок, 29 грудня, на дорогах України, у тому числі в Києві та Київській області, очікується ожеледиця. Крім того, прогнозуються сильні пориви вітру і хуртовина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС в Telegram .

"У нічні та ранкові години на Правобережжі, зокрема на Київщині (крім Закарпаття), прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с та хуртовина (жовтий рівень небезпечності)", - зазначили рятувальники.

ДСНС зауважила, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних служб, а також руху транспорту.

Нагадаємо, внаслідок різкого зимового похолодання в Україні з 24 грудня на річках і мілководді водосховищ почали з’являтися льодові явища. У ДСНС попередили про небезпеку та закликали українців не виходити на лід і бути обережними біля водойм.