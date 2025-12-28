Легкий мороз, невеликий сніг та ожеледиця: якою буде погода в Україні 29 грудня
В Україні у понеділок, 29 грудня, очікується невеликий сніг та ожеледиця. Вдень від 4 градусів морозу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Завтра в Україні буде хмарно. Помірний, вдень на заході, південному заході країни місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, на Правобережжі, крім Закарпаття, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина.
Температура вночі 1-6° морозу, в Карпатах до 9° морозу; вдень від 4° морозу до 1° тепла, на крайньому півдні 1-4° тепла.
Погода у Києві
У Києві та області завтра буде хмарно. Очікується сніг, а на дорогах ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с, хуртовина.
Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; у Києві вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.
Нагадаємо, 26 грудня снігопад накрив майже усю Україну, через що комунальники працювали у посиленому режимі. У мережі активно поширювали яскраві фото та відео міст, що потонули у білосніжному покривалі.
Також синоптики розповіли, яка погода буде в Україні на вихідні й далі. За їхнім прогнозом справжню зиму слід очікувати на Новий рік.