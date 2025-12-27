ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Ожеледиця, хуртовини і сніг: в Україні оголошено два рівні небезпеки

Україна, Субота 27 грудня 2025 19:16
Ожеледиця, хуртовини і сніг: в Україні оголошено два рівні небезпеки Ілюстративне фото: в Україні оголошено два рівні небезпеки (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні, у неділю, 28 грудня очікуються небезпечні метеорологічні явища, які можуть ускладнити рух транспорту та роботу інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозом синоптиків, на дорогах по всій країні очікується ожеледиця. Вночі у Сумській, Полтавській та Харківській областях прогнозують значний сніг, а вдень на Лівобережжі можливе налипання мокрого снігу.

На Правобережжі впродовж ночі та дня очікуються пориви вітру 15–20 м/с, місцями хуртовини. У зв’язку з цим оголошено І рівень небезпечності - жовтий.

Водночас у західних областях, а також вдень у Вінницькій та Одеській областях, синоптики попереджають про пориви сильного вітру 25–28 м/с. Для цих регіонів діє ІІ рівень небезпечності - помаранчевий.

В Укргідрометцентрі застерігають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також перешкоджати руху транспорту.
26 грудня снігопади накрили майже всю Україну, через що комунальні служби працювали в посиленому режимі. Соцмережі заполонили фото та відео засніжених міст.

Синоптики також оприлюднили прогноз на вихідні та найближчі дні. За їхніми словами, справжня зимова погода очікується вже на Новий рік.

Раніше РБК-Україна повідомляло про різке погіршення погодних умов 26 грудня. У більшості регіонів оголосили жовтий рівень небезпеки через сильний вітер, хуртовини та ожеледицю, що могло ускладнити рух транспорту та роботу комунальних і енергетичних служб, зокрема в Києві та області.

У столиці через негоду та сильні пориви вітру тимчасово приспустили найбільший державний прапор України на Печерських пагорбах, аби запобігти його пошкодженню.

