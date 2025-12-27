Ожеледиця, хуртовини і сніг: в Україні оголошено два рівні небезпеки

В Україні, у неділю, 28 грудня очікуються небезпечні метеорологічні явища, які можуть ускладнити рух транспорту та роботу інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозом синоптиків, на дорогах по всій країні очікується ожеледиця. Вночі у Сумській, Полтавській та Харківській областях прогнозують значний сніг, а вдень на Лівобережжі можливе налипання мокрого снігу.

На Правобережжі впродовж ночі та дня очікуються пориви вітру 15–20 м/с, місцями хуртовини. У зв’язку з цим оголошено І рівень небезпечності - жовтий.

Водночас у західних областях, а також вдень у Вінницькій та Одеській областях, синоптики попереджають про пориви сильного вітру 25–28 м/с. Для цих регіонів діє ІІ рівень небезпечності - помаранчевий.

В Укргідрометцентрі застерігають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також перешкоджати руху транспорту.

