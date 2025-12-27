Гололедица, метели и снег: в Украине объявлено два уровня опасности
В Украине, в воскресенье, 28 декабря ожидаются опасные метеорологические явления, которые могут осложнить движение транспорта и работу инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
По прогнозу синоптиков, на дорогах по всей стране ожидается гололедица. Ночью в Сумской, Полтавской и Харьковской областях прогнозируют значительный снег, а днем на Левобережье возможно налипание мокрого снега.
На Правобережье в течение ночи и дня ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, местами метели. В связи с этим объявлен І уровень опасности - желтый.
В то же время в западных областях, а также днем в Винницкой и Одесской областях, синоптики предупреждают о порывах сильного ветра 25-28 м/с. Для этих регионов действует II уровень опасности - оранжевый.
В Укргидрометцентре предостерегают, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также препятствовать движению транспорта.
26 декабря снегопады накрыли почти всю Украину, из-за чего коммунальные службы работали в усиленном режиме. Соцсети заполонили фото и видео заснеженных городов.
Синоптики также обнародовали прогноз на выходные и ближайшие дни. По их словам, настоящая зимняя погода ожидается уже на Новый год.
Ранее РБК-Украина сообщало о резком ухудшении погодных условий 26 декабря. В большинстве регионов объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра, метели и гололеда, что могло осложнить движение транспорта и работу коммунальных и энергетических служб, в частности в Киеве и области.
В столице из-за непогоды и сильных порывов ветра временно приспустили самый большой государственный флаг Украины на Печерских холмах, чтобы предотвратить его повреждение.