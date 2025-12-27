ua en ru
Гололедица, метели и снег: в Украине объявлено два уровня опасности

Украина, Суббота 27 декабря 2025 19:16
UA EN RU
Гололедица, метели и снег: в Украине объявлено два уровня опасности Иллюстративное фото: в Украине объявлено два уровня опасности (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине, в воскресенье, 28 декабря ожидаются опасные метеорологические явления, которые могут осложнить движение транспорта и работу инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

По прогнозу синоптиков, на дорогах по всей стране ожидается гололедица. Ночью в Сумской, Полтавской и Харьковской областях прогнозируют значительный снег, а днем на Левобережье возможно налипание мокрого снега.

На Правобережье в течение ночи и дня ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, местами метели. В связи с этим объявлен І уровень опасности - желтый.

В то же время в западных областях, а также днем в Винницкой и Одесской областях, синоптики предупреждают о порывах сильного ветра 25-28 м/с. Для этих регионов действует II уровень опасности - оранжевый.

В Укргидрометцентре предостерегают, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также препятствовать движению транспорта.
На зображенні може бути: карта та текст «ЕОЛИНсЬКА, СОБЛАСТЬ ЧΕΡНЕГ ЧЕРНИГВСЬКА ВСЬКА ЦАОБ ДОБЛАСТЬ АСТЬ Украйнський гидрометеорологичний центр meteo.gov.ua жИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ пМсьКА бБЛАСТЬ Лъви TEP нопильсЬк обЛасТЬЕ Киёв РПАТСЬК БЛАСТА BIHH ИЦЬКА зΘБЛАСТЬ АСТь GOBO УКРАННА Xapkie HEPHIDE ДЬКА ОБЛАЗТЬ аРОВОГРАДСЬКА ОбЛАСТЬ лУГ ГАНСЬКА СбЛАСТЬ МОЛДОВА миколавСЫ ОБЛАСТЬ Днипро ЗАПОРИЗЬКА ОбЛАСТЬ ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ РУМУНИЯ Одеса ХЕРСОНВЬКА ОБДАСТЬ Картограф.чни дан. AT «Bi3İkOM» АВТОНИмНА РЕСЛУБЛИКА БЛИКА КРим 45-日#一.：»

26 декабря снегопады накрыли почти всю Украину, из-за чего коммунальные службы работали в усиленном режиме. Соцсети заполонили фото и видео заснеженных городов.

Синоптики также обнародовали прогноз на выходные и ближайшие дни. По их словам, настоящая зимняя погода ожидается уже на Новый год.

Ранее РБК-Украина сообщало о резком ухудшении погодных условий 26 декабря. В большинстве регионов объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра, метели и гололеда, что могло осложнить движение транспорта и работу коммунальных и энергетических служб, в частности в Киеве и области.

В столице из-за непогоды и сильных порывов ветра временно приспустили самый большой государственный флаг Украины на Печерских холмах, чтобы предотвратить его повреждение.

