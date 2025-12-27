Гололедица, метели и снег: в Украине объявлено два уровня опасности

В Украине, в воскресенье, 28 декабря ожидаются опасные метеорологические явления, которые могут осложнить движение транспорта и работу инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

По прогнозу синоптиков, на дорогах по всей стране ожидается гололедица. Ночью в Сумской, Полтавской и Харьковской областях прогнозируют значительный снег, а днем на Левобережье возможно налипание мокрого снега.

На Правобережье в течение ночи и дня ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, местами метели. В связи с этим объявлен І уровень опасности - желтый.

В то же время в западных областях, а также днем в Винницкой и Одесской областях, синоптики предупреждают о порывах сильного ветра 25-28 м/с. Для этих регионов действует II уровень опасности - оранжевый.

В Укргидрометцентре предостерегают, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также препятствовать движению транспорта.

