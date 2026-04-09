Ozempic за копійки: індійські генерики незабаром обвалять ціни для охочих схуднути

Світовий ринок засобів для схуднення чекають радикальні зміни. Патент на семаглутид - основний компонент популярних препаратів Ozempic та Wegovy - офіційно закінчився в Індії та Китаї, що відкриває шлях для масового виробництва дешевих аналогів.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на SCMP .

Як і у випадку з легендарною Viagra (планувалось лікувати зі захворюванням серця) препарат Ozempic з початку був створений не для схуднення, а для діабетиків. Проте саме завдяки своєму ефекту набув шаленої популярності у людей, що роками не могли скинути зайву вагу.

Проте ціна на Оземпік в Україні просто шалена - за курс (залежно від рекомендації лікаря (!)) треба заплатити в середньому понад 28 000 гривень.

Препарат дорогий у всіх країнах. Але монополія данської компанії Novo Nordisk у найбільших країнах Азії залишилася в минулому і строки патенту вичерпані у Китаї та Індії. Провідні індійські компанії, які спеціалізуються на генериках (доступних аналогах дорогих ліків), вже запустили власні лінії виробництва.

Серед нових гравців на ринку: Dr Reddy's Laboratories, Zydus Life Sciences та Alkem Laboratories. Ціни на нові генерики вражають: вони до 70 відсотків дешевші за оригінальні бренди Ozempic та Wegovy.

Фармгігант Novo Nordisk намагався втримати позиції й минулого тижня знизив вартість щотижневої ін’єкції до 15 доларів. Проте індійські виробники все одно пропонують вигідніші умови.

Експерти фармринку очікують справжній вибух пропозиції. Цього року щонайменше 42 виробники планують випустити близько 50 варіантів генеричного семаглутиду (головного компонента ліків).

Від лікування діабету до культу схуднення

Семаглутид пройшов довгий шлях - вперше Ozempic схвалили у 2017 році для лікування діабету 2 типу. Проте світ швидко помітив побічний ефект - стрімку втрату ваги. Вже у 2021 році з’явився Wegovy, розроблений саме для боротьби з клінічним ожирінням.

Доходи Novo Nordisk злетіли до небес. У період між 2021 та 2025 роками бізнес на препаратах проти ожиріння зріс приблизно в десять разів. США залишалися головним споживачем — на цей ринок припадало понад 60% продажів.

Ризики та зворотний бік дешевизни

Для діабетиків поява генериків - це безумовна перемога. Ліки стають дешевими та доступними, але медики б’ють на сполох через ризик зловживань.

Слабке регулювання в країнах Азії дозволяє купувати препарати без належного контролю. Люди, які відчайдушно хочуть схуднути, можуть почати самолікування, а самолікування небезпечне.

Слабкий контроль означає, що препарати використовуватимуть ті, хто не має до цього клінічних показів. Це створює загрозу для здоров’я, особливо у молоді.