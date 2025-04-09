Переїдання - не ваша вина: нове відкриття вчених про ожиріння і їжу змінює все

Про те, як смачна їжа може вплинути на процес втрати ваги, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

В чому полягає нове дослідження вчених?

Виявляється, проблема часто криється не в надмірній любові до їжі, а навпаки - у зниженій здатності отримувати від неї задоволення.

Дослідники виявили, що люди з надмірною вагою та ожирінням нерідко насолоджуються їжею менше, ніж люди зі здоровою вагою. Постійне споживання продуктів з високим вмістом жиру може з часом "привчити" мозок сприймати таку їжу як менш ситну та приємну. Це порушує роботу центру винагороди мозку.

Експерименти, проведені на мишах, показали, що ключову роль у цьому процесі відіграє білок нейротензин. Коли його рівень у мозку гризунів, що харчувалися жирною їжею, штучно відновили, їхня здорова реакція на їжу повернулася, а схильність до переїдання значно зменшилася. Це свідчить про те, що відновлення здатності отримувати задоволення від їжі, а не її пригнічення, може стати ключем до усвідомленого харчування та корекції харчової поведінки.

Цей підхід кардинально відрізняється від сучасних популярних препаратів для схуднення на основі GLP-1 (як Ozempic), які працюють переважно на пригнічення апетиту. Нове дослідження пропонує зосередитись на відновленні здорової роботи системи винагороди мозку. Адже задоволення від їжі - важливий еволюційний механізм. Коли він порушений, люди починають їсти за звичкою, від нудьги чи стресу, не отримуючи справжньої насолоди, що й призводить до переїдання.

Хоча дослідження проводилося на мишах, вчені вважають результати багатообіцяючими і для людей, оскільки мозкові механізми та хімічні процеси у гризунів та людей багато в чому схожі. Варто згадати, що багато проривів у лікуванні ожиріння, включаючи розробку препаратів типу семаглутиду, починалися саме з досліджень на гризунах.

Чи отримуєте ви задоволення від їжі?

Як зрозуміти, чи правильно працює ваш центр винагороди? Запитайте себе під час їжі: "Чи я все ще отримую задоволення?". Усвідомлення цього допоможе зробити паузу та усвідомлений вибір. Звертайте увагу, чи не їсте ви автоматично, не відчуваючи смаку, або чи не тягнетеся за перекусом від нудьги.

Дослідження нагадує: їжа - це не лише паливо. Вона тісно пов'язана з емоціями та задоволенням. Спробуйте їсти усвідомлено, обираючи не лише смачні, але й поживні продукти, експериментуючи зі здоровими інгредієнтами та насолоджуючись кожним шматочком без поспіху.

Якщо ви боретеся з переїданням чи їсте без задоволення, можливо, справа не лише в силі волі, а в біологічних змінах мозку, які, як сподіваються вчені, можна буде скоригувати в майбутньому.