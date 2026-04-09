Ozempic за копейки: индийские генерики вскоре обвалят цены для желающих похудеть

Мировой рынок средств для похудения ждут радикальные изменения. Патент на семаглутид - основной компонент популярных препаратов Ozempic и Wegovy - официально закончился в Индии и Китае, что открывает путь для массового производства дешевых аналогов.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на SCMP .

Как и в случае с легендарной Viagra (планировалось лечить с заболеванием сердца) препарат Ozempic изначально был создан не для похудения, а для диабетиков. Однако именно благодаря своему эффекту приобрел огромную популярность у людей, которые годами не могли сбросить лишний вес.

Однако цена на Оземпик в Украине просто сумасшедшая - за курс(в зависимости от рекомендации врача (!)) надо заплатить в среднем более 28 000 гривен.

Препарат дорогой во всех странах. Но монополия датской компании Novo Nordisk в крупнейших странах Азии осталась в прошлом и сроки патента исчерпаны в Китае и Индии. Ведущие индийские компании, специализирующиеся на генериках (доступных аналогах дорогих лекарств), уже запустили собственные линии производства.

Среди новых игроков на рынке: Dr Reddy's Laboratories, Zydus Life Sciences и Alkem Laboratories. Цены на новые генерики впечатляют: они до 70 процентов дешевле оригинальных брендов Ozempic и Wegovy.

Фармгигант Novo Nordisk пытался удержать позиции и на прошлой неделе снизил стоимость еженедельной инъекции до 15 долларов. Однако индийские производители все равно предлагают более выгодные условия.

Эксперты фармрынка ожидают настоящий взрыв предложения. В этом году по меньшей мере 42 производителя планируют выпустить около 50 вариантов генерического семаглутида (главного компонента лекарства).

От лечения диабета до культа похудения

Семаглутид прошел долгий путь - впервые Ozempic одобрили в 2017 году для лечения диабета 2 типа. Однако мир быстро заметил побочный эффект - стремительную потерю веса. Уже в 2021 году появился Wegovy, разработанный именно для борьбы с клиническим ожирением.

Доходы Novo Nordisk взлетели до небес. В период между 2021 и 2025 годами бизнес на препаратах против ожирения вырос примерно в десять раз. США оставались главным потребителем - на этот рынок приходилось более 60% продаж.

Риски и обратная сторона дешевизны

Для диабетиков появление генериков - это безусловная победа. Лекарства становятся дешевыми и доступными, но медики бьют тревогу из-за риска злоупотреблений.

Слабое регулирование в странах Азии позволяет покупать препараты без надлежащего контроля. Люди, которые отчаянно хотят похудеть, могут начать самолечение, а самолечение опасно.

Слабый контроль означает, что препараты будут использовать те, кто не имеет к этому клинических показаний. Это создает угрозу для здоровья, особенно у молодежи.