ua en ru
Чт, 09 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Ozempic за копейки: индийские генерики вскоре обвалят цены для желающих похудеть

07:19 09.04.2026 Чт
3 мин
Окончание срока действия патента на семаглутид изменит цены на лекарства против диабета и ожирения
aimg Филипп Бойко
Фото: мужчина с лишним весом (Freepik.com)

Мировой рынок средств для похудения ждут радикальные изменения. Патент на семаглутид - основной компонент популярных препаратов Ozempic и Wegovy - официально закончился в Индии и Китае, что открывает путь для массового производства дешевых аналогов.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на SCMP.

Читайте также: Переедание - не ваша вина: новое открытие ученых об ожирении и еде меняет все

Как и в случае с легендарной Viagra (планировалось лечить с заболеванием сердца) препарат Ozempic изначально был создан не для похудения, а для диабетиков. Однако именно благодаря своему эффекту приобрел огромную популярность у людей, которые годами не могли сбросить лишний вес.

Однако цена на Оземпик в Украине просто сумасшедшая - за курс(в зависимости от рекомендации врача (!)) надо заплатить в среднем более 28 000 гривен.

Препарат дорогой во всех странах. Но монополия датской компании Novo Nordisk в крупнейших странах Азии осталась в прошлом и сроки патента исчерпаны в Китае и Индии. Ведущие индийские компании, специализирующиеся на генериках (доступных аналогах дорогих лекарств), уже запустили собственные линии производства.

Среди новых игроков на рынке: Dr Reddy's Laboratories, Zydus Life Sciences и Alkem Laboratories. Цены на новые генерики впечатляют: они до 70 процентов дешевле оригинальных брендов Ozempic и Wegovy.

Фармгигант Novo Nordisk пытался удержать позиции и на прошлой неделе снизил стоимость еженедельной инъекции до 15 долларов. Однако индийские производители все равно предлагают более выгодные условия.

Эксперты фармрынка ожидают настоящий взрыв предложения. В этом году по меньшей мере 42 производителя планируют выпустить около 50 вариантов генерического семаглутида (главного компонента лекарства).

От лечения диабета до культа похудения

Семаглутид прошел долгий путь - впервые Ozempic одобрили в 2017 году для лечения диабета 2 типа. Однако мир быстро заметил побочный эффект - стремительную потерю веса. Уже в 2021 году появился Wegovy, разработанный именно для борьбы с клиническим ожирением.

Доходы Novo Nordisk взлетели до небес. В период между 2021 и 2025 годами бизнес на препаратах против ожирения вырос примерно в десять раз. США оставались главным потребителем - на этот рынок приходилось более 60% продаж.

Риски и обратная сторона дешевизны

Для диабетиков появление генериков - это безусловная победа. Лекарства становятся дешевыми и доступными, но медики бьют тревогу из-за риска злоупотреблений.

Слабое регулирование в странах Азии позволяет покупать препараты без надлежащего контроля. Люди, которые отчаянно хотят похудеть, могут начать самолечение, а самолечение опасно.

Слабый контроль означает, что препараты будут использовать те, кто не имеет к этому клинических показаний. Это создает угрозу для здоровья, особенно у молодежи.

Что известно об Ozempic в Украине

Согласно ответу Минздрава, Ozempic в Украине официально зарегистрирован, но он до сих пор не прошел надлежащее тестирование. В Гослекслужбе также подтвердили, что "Оземпик" официально не поступал в Украину, но ведомство неоднократно получало обращения относительно его контрабандного оборота и фальсификатов.

Из-за бешеной популярности Ozempic и Wegovy в Интернете набирает популярность новый термин - "оземпиковые ягодицы" (Ozempic Butt). Это неприятный эффект после быстрой потери веса: ягодицы теряют объем, становятся плоскими и обвисшими. Эксперты говорят, что проблема не в лекарствах, а в людях.

Для тех, кто хочет сбросить вес натуральным путем РБК-Украина публиковало перечень пяти доступных всем продуктов, которые уменьшают аппетит подобно Оземпику. Все эти продукты доступны в Украине где угодно.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вес
Новости
С утра и до самой ночи: украинцев предупредили о графиках отключения света 9 апреля
Аналитика
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой