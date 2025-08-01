Чому від Оземпіка "зникають" сідниці та як цьому зарадити

У мережі набирає популярності новий термін - "оземпікові сідниці" (Ozempic Butt). Ним описують неприємний ефект, з яким стикаються деякі люди після швидкої втрати ваги: сідниці втрачають об'єм, стають пласкими та обвислими.

Чому від Оземпіка осідають сідниці, пояснює РБК-Україна з посиланням на Medical News Today

Хоча назва пов'язана з популярними препаратами для схуднення (Ozempic, Wegovy), експерти пояснюють: проблема не в самих ліках, а в способі втрати ваги.

Чому це відбувається?

Це не прямий побічний ефект, а наслідок дуже швидкого схуднення. Процес можна розкласти на дві ключові причини:

Втрата жиру та еластичності шкіри

Коли людина різко худне, жир зникає з усього тіла, і сідниці не виняток. Шкіра просто не встигає адаптуватися та підтягнутися за новими контурами, що призводить до в'ялості.

Втрата м'язової маси

Це головний винуватець "плаского" вигляду. Якщо під час схуднення ігнорувати силові вправи та не споживати достатньо білка, організм починає "спалювати" не лише жир, а й м'язи. Сідничні м'язи, які відповідають за округлу форму, зменшуються, і ефект обвисання стає ще більш помітним.

Як зберегти форму під час схуднення?

Експерти та люди, що пройшли через це, радять не забувати про три важливі правила:

Силові тренування

Регулярно виконуйте вправи саме на сідничні м'язи: присідання, випади, сідничні містки. Це допоможе зберегти їхній тонус та об'єм.

Достатня кількість білка

Включіть у раціон нежирне м'ясо, рибу, яйця, сир, бобові. Білок — це будівельний матеріал, який захистить м'язи від руйнування.

Поступовість

Навіть із препаратами, прагніть до плавної втрати ваги, щоб дати шкірі час на адаптацію.

"Оземпікові сідниці" - це не побічний ефект ліків, а наслідок незбалансованого підходу до схуднення.