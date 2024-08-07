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На озброєнні ЗСУ з'явиться піхотний реактивний вогнемет українського виробництва

Україна, Середа 07 серпня 2024 19:44
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На озброєнні ЗСУ з'явиться піхотний реактивний вогнемет українського виробництва Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство оборони України кодифікувало та допустили до експлуатації у ЗСУ піхотний реактивний вогнемет. Його розробили фахівці одного з українських підприємств оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони України.

Як розповіли у Міноборони, це переносна зброя, призначена для ураження вогневих точок противника, легкоброньованої та автомобільної техніки ворога. Також з вогнемета можна знищувати живу силу ворога за укриттями, перепонами та на відкритій місцевості.

Вогнемет оснащений реактивною гранатою зі спеціальною термобаричною сумішшю. За своєю фугасною дією вибух цієї гранати еквівалентний детонації артилерійському снаряду великого калібру.

У місці її влучання з’являється шар вогню об’ємом близько п’ятнадцяти кубічних метрів і утворюється область підвищеного тиску. Температура горіння становить майже 2500 градусів. Небезпека для живої сили ворога зберігається на відстані понад півсотні метрів від епіцентру вибуху.

Зазначається, що особливо ефективним є використання вогнемета під час штурмових дій в міському середовищі: на ділянках з капітальною забудовою, заглибленими укриттями тощо. Наприклад, ворог, який укрився у цегляному будинку, не матиме шансів на виживання, якщо постріл вогнемета вибухне всередині.

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, у травні ми повідомляли, що Україна масштабує виробництво боєприпасів. Уряд збільшив прибутковість для українських підприємств.

Також нещодавно Мінооборони дозволило ЗСУ використовувати близько 10 нових моделей пістолетів і пістолетів-кулеметів як іноземного, так і українського виробництва.

Днями президент Володимир Зеленський анонсував збільшення виробництва ракет в Україні.

Окрім того, в Україні від початку повномасштабної військової агресії РФ було допущено до експлуатації у підрозділах Сил оборони України майже 40 зразків бронетехніки як вітчизняного, так і іноземного виробництва.

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