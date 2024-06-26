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До експлуатації в підрозділах ЗСУ допустили майже 40 зразків бронетехніки

Середа 26 червня 2024 06:28
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До експлуатації в підрозділах ЗСУ допустили майже 40 зразків бронетехніки Фото: воїни ЗСУ на БМП Bradley (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні від початку широкомасштабної військової агресії РФ було допущено до експлуатації у підрозділах Сил оборони України майже 40 зразків бронетехніки. Йдеться про бронемашини як вітчизняного, так і іноземного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Зазначається, що таку кількість одиниць техніки було кодифікувало та допущено до експлуатації у війську оборонним відомством.

Українські зразки

Серед кодифікованої МОУ продукції вітчизняних оборонних підприємств, зокрема, є модернізовані версії радянських БМП та БТР.

"Кодифікація та допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НАТО дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету для підрозділів Сил оборони України", - уточнили в Міноборони.

Західна техніка

Серед парку бойової броньованої гусеничної та колісної техніки, що поповнило українське військо, є зразки бронемашин виробництва понад 10 країн світу. Серед них США, Німеччина, Швеція, Велика Британія, Франція, Італія, Норвегія та інші держави.

В Міноборони уточнили, що йдеться про:

  • танки Abrams, Leopard, Challenger,
  • легкий танк AMX-10 RC,
  • бойові машини піхоти M2 Bradley, CV90,
  • гусеничні бронетранспортери M113 у різних модифікаціях,
  • колісні БТР M1126 Stryker, Rosomak, Puma та інші.

Випробовування на полі бою

"У Силах оборони відзначають, що західні зразки бронетехніки вирізняються підвищеним захистом екіпажу, надійністю двигунів, хорошими ходовими характеристиками та високою точністю озброєння", - розповіли в МОУ.

У міністерстві додали, що це надає перевагу у протистоянні із противником.

У якості прикладу в Міноборони нагадали випадок, коли екіпаж БМП M2 Bradley 47-ї ОМБр влучним вогнем автоматичної 25 мм гармати М242 "Бушмастер" вивів з ладу у бою під Авдіївкою російський танк Т-90 "Прорив", розпіарений кремлівськими пропагандистами.

Раніше також повідомлялося, що у вересні минулого року українські військові показали відео бою під прикриттям Bradley та Leopard у Запорізькій області.

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Міністерство оборони України Збройні сили України Танк Challenger Танк Abrams
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