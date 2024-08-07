На вооружении ВСУ появится пехотный реактивный огнемет украинского производства

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ пехотный реактивный огнемет. Его разработали специалисты одного из украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Как рассказали в Минобороны, это переносное оружие, предназначенное для поражения огневых точек противника, легкобронированной и автомобильной техники врага. Также из огнемета можно уничтожать живую силу врага по укрытиям, препятствиям и на открытой местности.

Огнемет оснащен реактивной гранатой со специальной термобарической смесью. По своему фугасному действию взрыв этой гранаты эквивалентен детонации артиллерийского снаряда большого калибра.

В месте попадания появляется слой огня объемом около пятнадцати кубических метров и образуется область повышенного давления. Температура горения составляет около 2500 градусов. Опасность для живой силы врага сохраняется на расстоянии более полусотни метров от эпицентра взрыва.

Отмечается, что особенно эффективно использование огнемета во время штурмовых действий в городской среде: на участках с капитальной застройкой, углубленными укрытиями и т.д. Например, у покрывшегося в кирпичном доме врага не будет шансов на выживание, если выстрел огнемета разразится внутри.