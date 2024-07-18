Міноборони прийняло на озброєння ЗСУ близько 10 нових іноземних та українських пістолетів

Міністерство оборони України дозволило ЗСУ використовувати близько 10 нових моделей пістолетів і пістолетів-кулеметів як іноземного, так і українського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

У відомстві не назвали конкретних марок та виробників озброєння, однак уточнили, що арсенал поповнили пістолети від відомих зброярських компаній зі США, Італії та Бельгії. Більшість мають калібр 9 мм. Також є зразки з калібром 11,43 мм.

За даними Міноборони, нове озброєння вирізняється легкістю, компактністю та високою ефективністю. Воно оснащене магазинами на 30 набоїв, однак один із нових зразків може бути адаптований для використання магазинів на 15, 20 та 25 патронів.

Зброя для України

З початку повномасштабного вторгнення Україна збільшила виробництво зброї. Понад 500 державних та приватних оборонних компаній діють на території України, а також здійснюється спільне виробництво зброї з партнерами на їхніх потужностях.