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Міноборони прийняло на озброєння ЗСУ близько 10 нових іноземних та українських пістолетів

Четвер 18 липня 2024 21:41
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Міноборони прийняло на озброєння ЗСУ близько 10 нових іноземних та українських пістолетів Ілюстративне фото: Міноборони прийняло на озброєння ЗСУ нові види зброї (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Міністерство оборони України дозволило ЗСУ використовувати близько 10 нових моделей пістолетів і пістолетів-кулеметів як іноземного, так і українського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

У відомстві не назвали конкретних марок та виробників озброєння, однак уточнили, що арсенал поповнили пістолети від відомих зброярських компаній зі США, Італії та Бельгії. Більшість мають калібр 9 мм. Також є зразки з калібром 11,43 мм.

За даними Міноборони, нове озброєння вирізняється легкістю, компактністю та високою ефективністю. Воно оснащене магазинами на 30 набоїв, однак один із нових зразків може бути адаптований для використання магазинів на 15, 20 та 25 патронів.

Зброя для України

З початку повномасштабного вторгнення Україна збільшила виробництво зброї. Понад 500 державних та приватних оборонних компаній діють на території України, а також здійснюється спільне виробництво зброї з партнерами на їхніх потужностях.

Нещодавно повідомлялося про масштабування виробництва боєприпасів, причому уряд збільшив прибутковість для українських підприємств. Пріоритетом для ЗСУ залишаються засоби ППО та ракети для них, а також артилерійські снаряди та засоби РЕБ.

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