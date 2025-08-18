UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Овочеве асорті на зиму: цей салат стане вашим улюбленим

Рецепт смачного овочевого асорті на зиму (фото: кадр з відео)
Автор: Тетяна Самарук, Ірина Сандул

Хрусткі огірки та ніжні печериці в одному маринаді - ідеальне овочеве асорті для зимової вечері. Простий рецепт допоможе заздалегідь подбати про яскраві смаки літа у банці та прикрасити будь-який стіл у холодну пору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал "Смаколики Юлі".

Овочеве асорті на зиму

Інгредієнти:

  • огірки - 2 кг
  • печериці - 0,5 кг
  • болгарський перець - 7 шт.
  • цибуля - 3-4 шт.

Для соляного розчину потрібно: 

  • вода - 10 склянок 
  • сіль - 1 склянка

Для маринаду (вказано для 1 порції, в рецепті використано півтори):

  • вода - 3 склянки
  • цукор - 2-3 склянки
  • оцет 9% - 1,5 склянки

Автор відео зазначила, що одна склянка містить 250 мл. В результаті виходить 10-11 банок по 0,5 мл.

Спосіб приготування

Огірки помийте та відріжте кінці, а цибулю наріжте півкільцями. Перець потрібно нарізати смужками. Після цього підготуйте соляний розчин та всипте у нього всі овочі. Залиште у розчині на 2 години, періодично помішуючи.

Приготування овочевого асорті на зиму (фото: кадр з відео)

Далі приготуйте маринад, але оцет додавайте вкінці, коли вже закипить вода з цукром. Банки простерилізуйте і на дно викладіть суцвіття кропу.

Солена вода з розчину не потрібна і викладіть лише самі овочі в банки. 

Рецепт овочевого асорті на зиму (фото: кадр з відео)

Поставте банки у велику каструлю і поступово вливайте гарячий маринад. Накрийте кришками та наповніть каструлю водою і поставте стерилізуватися 15 хвилин. Потім банки вийміть та закрийте герметично кришками.

Овочеве асорті на зиму (фото: кадр з відео)

 

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
РецептиконсервацияОгірки