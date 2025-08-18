RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Овощное ассорти на зиму: этот салат станет вашим любимым

Рецепт вкусного овощного ассорти на зиму (фото: кард с видео)
Автор: Татьяна Самарук, Ірина Сандул

Хрустящие огурцы и нежные шампиньоны в одном маринаде - идеальное овощное ассорти для зимнего ужина. Простой рецепт поможет заранее позаботиться о ярких вкусах лета в банке и украсить любой стол в холодное время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал "Смаколики Юлі".

Овощное ассорти на зиму

Ингредиенты:

  • огурцы - 2 кг
  • шампиньоны - 0,5 кг
  • болгарский перец - 7 шт.
  • лук - 3-4 шт.

Для соляного раствора потребуется:

  • вода - 10 стаканов
  • соль - 1 стакан

Для маринада (указано для 1 порции, в рецепте использовано полторы):

  • вода - 3 стакана
  • сахар - 2-3 стакана
  • уксус 9% - 1,5 стакана

Автор видео отметила, что один стакан содержит 250 мл. В результате получается 10-11 банок по 0,5 мл.

Способ приготовления

Огурцы помойте и отрежьте концы, а лук нарежьте полукольцами. Перец нужно нарезать полосками. После этого подготовьте соляной раствор и всыпьте в него все овощи. Оставьте в растворе на 2 часа, периодически помешивая.

Приготовление овощного ассорти на зиму (фото: кадр из видео)

Далее приготовьте маринад, но уксус добавляйте в конце, когда уже закипит вода с сахаром. Банки простерилизуйте и на дно выложите соцветия укропа.

Соленая вода из раствора не нужна и выложите только сами овощи в банки.

Рецепт овощного ассорти на зиму (фото: кадр из видео)

Поставьте банки в большую кастрюлю и постепенно вливайте горячий маринад. Накройте крышками и наполните кастрюлю водой и поставьте стерилизоваться 15 минут. Затем банки выньте и закройте герметично крышками.

Овощное ассорти на зиму (фото: кадр из видео)

 

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
РецептыконсервацияОгурцы