Овощное ассорти на зиму: этот салат станет вашим любимым

Хрустящие огурцы и нежные шампиньоны в одном маринаде - идеальное овощное ассорти для зимнего ужина. Простой рецепт поможет заранее позаботиться о ярких вкусах лета в банке и украсить любой стол в холодное время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал "Смаколики Юлі".
Ингредиенты:
Для соляного раствора потребуется:
Для маринада (указано для 1 порции, в рецепте использовано полторы):
Автор видео отметила, что один стакан содержит 250 мл. В результате получается 10-11 банок по 0,5 мл.
Способ приготовления
Огурцы помойте и отрежьте концы, а лук нарежьте полукольцами. Перец нужно нарезать полосками. После этого подготовьте соляной раствор и всыпьте в него все овощи. Оставьте в растворе на 2 часа, периодически помешивая.
Далее приготовьте маринад, но уксус добавляйте в конце, когда уже закипит вода с сахаром. Банки простерилизуйте и на дно выложите соцветия укропа.
Соленая вода из раствора не нужна и выложите только сами овощи в банки.
Поставьте банки в большую кастрюлю и постепенно вливайте горячий маринад. Накройте крышками и наполните кастрюлю водой и поставьте стерилизоваться 15 минут. Затем банки выньте и закройте герметично крышками.
