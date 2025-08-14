Ідеальні огірки на зиму: хрусткі, соковиті і як свіжі навіть через рік
Хрумкі й ароматні огірочки стануть окрасою будь-якого зимового столу. Ділимося перевіреним рецептом, який збереже літню свіжість у банці й подарує вам справжній смак домашніх заготовок.
Хрумкі консервовані огірки на зиму
На банку 3 л необхідні такі інгредієнти:
- огірки - 1,8 кг (середнього розміру)
- коріння хріну
- кріп
- лавровий лист - 1-2 шт.
- чорний перець горошок - 5-6 шт.
- часник - 1 головка
- сіль - 3 десертні ложки (без гірки)
- цукор - 6 десертних ложок (без гірки)
- оцет (9%)
Спосіб приготування
Огірки потрібно залити холодною водою та лишити на 2-3 години. У банки покладіть кріп, шматочок коріння хрону, лавровий лист, чорний перець (горошок), сіль, цукор і часник.
Ставимо кипʼятити окремо оцет та воду. Закладаємо в каструльку з оцетом огірки та чекаємо, поки вони змінять колір. Потім перекладаємо огірки в банку.
Консервування огірків на зиму (фото: кадр з відео)
Заповнюємо банку до верху та заливаємо окропом. Закриваємо кришками, перевертаємо банку та ставимо на підлогу. Накриваємо банки покривалом та чекаємо поки вони охолонуть.
Консервування огірків на зиму (фото: кадр з відео)
