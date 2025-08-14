ua en ru
Ідеальні огірки на зиму: хрусткі, соковиті і як свіжі навіть через рік

Четвер 14 серпня 2025 17:07
Ідеальні огірки на зиму: хрусткі, соковиті і як свіжі навіть через рік Рецепт хрумких косервованих огірків на зиму (фото: pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Хрумкі й ароматні огірочки стануть окрасою будь-якого зимового столу. Ділимося перевіреним рецептом, який збереже літню свіжість у банці й подарує вам справжній смак домашніх заготовок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал переможниці шоу "МастерШеф-2" Лізи Глінської.

Хрумкі консервовані огірки на зиму

На банку 3 л необхідні такі інгредієнти:

  • огірки - 1,8 кг (середнього розміру)
  • коріння хріну
  • кріп
  • лавровий лист - 1-2 шт.
  • чорний перець горошок - 5-6 шт.
  • часник - 1 головка
  • сіль - 3 десертні ложки (без гірки)
  • цукор - 6 десертних ложок (без гірки)
  • оцет (9%)

Спосіб приготування

Огірки потрібно залити холодною водою та лишити на 2-3 години. У банки покладіть кріп, шматочок коріння хрону, лавровий лист, чорний перець (горошок), сіль, цукор і часник.

Ставимо кипʼятити окремо оцет та воду. Закладаємо в каструльку з оцетом огірки та чекаємо, поки вони змінять колір. Потім перекладаємо огірки в банку.

Ідеальні огірки на зиму: хрусткі, соковиті і як свіжі навіть через рікКонсервування огірків на зиму (фото: кадр з відео)

Заповнюємо банку до верху та заливаємо окропом. Закриваємо кришками, перевертаємо банку та ставимо на підлогу. Накриваємо банки покривалом та чекаємо поки вони охолонуть.

Ідеальні огірки на зиму: хрусткі, соковиті і як свіжі навіть через рікКонсервування огірків на зиму (фото: кадр з відео)

