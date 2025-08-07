ua en ru
Набридли банальні салати? Приготуйте огірки по-корейські, які здивують своїм смаком

, Четвер 07 серпня 2025 07:45
Набридли банальні салати? Приготуйте огірки по-корейські, які здивують своїм смаком Рецепт смачних огірків по-корейські (колаж: РБК-Україна з кадрами з відео Лілії Цвіт)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Лілія Цвіт

Огірки по-корейськи - це гостра та ароматна закуска, яка чудово доповнює будь-яку страву. У цьому рецепті поєднуються свіжі овочі, часник, спеції та ароматна заправка, що надає огіркам яскравого смаку та характерної хрусткості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал відомої кулінарки та фудблогерки Лілія Цвіт.

Огірки по-корейські

Інгредієнти:

  • огірки - 500 г
  • кунжут - 2 ст. л
  • сіль - 1 ч.л
  • пластівці червоного перцю - 1 ч.л
  • соєвий соус - 2 ст.л
  • оцет - 1 ст.л
  • цукор - 1 ч.л
  • цибуля
  • часник - 2 зубчики

Легкий спосіб приготування

Огірки зі шкіркою потрібно помити, розрізати навпіл, а тоді нарізаємо "грубими брусочками".

Набридли банальні салати? Приготуйте огірки по-корейські, які здивують своїм смакомПриготування огірків по-корейські (фото: кадр з відео)

Далі складіть їх й щільний пакет, який можна закрити.

Набридли банальні салати? Приготуйте огірки по-корейські, які здивують своїм смакомПриготування огірків по-корейські (фото: кадр з відео)

Після нарізаємо цибулю і разом з кунжутом, червоним перцем, соєвим соусом, оцетом, цукром та вичавленим часником додаємо у пакет до огірків.

Набридли банальні салати? Приготуйте огірки по-корейські, які здивують своїм смаком

Набридли банальні салати? Приготуйте огірки по-корейські, які здивують своїм смакомОгірки по-корейські (фото: кадр з відео)

Пакет потрібно міцно закрити та ретельно перемішати. Залиште огірки маринуватись у холодильнику на 30 хвилин. Чим довше вони стоять, тим смачнішими виходять.

Набридли банальні салати? Приготуйте огірки по-корейські, які здивують своїм смаком

Набридли банальні салати? Приготуйте огірки по-корейські, які здивують своїм смакомОгірки по-корейські (фото: кадр з відео)

Рецепти консервация Огірки
