Набридли банальні салати? Приготуйте огірки по-корейські, які здивують своїм смаком
Огірки по-корейськи - це гостра та ароматна закуска, яка чудово доповнює будь-яку страву. У цьому рецепті поєднуються свіжі овочі, часник, спеції та ароматна заправка, що надає огіркам яскравого смаку та характерної хрусткості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал відомої кулінарки та фудблогерки Лілія Цвіт.
Огірки по-корейські
Інгредієнти:
- огірки - 500 г
- кунжут - 2 ст. л
- сіль - 1 ч.л
- пластівці червоного перцю - 1 ч.л
- соєвий соус - 2 ст.л
- оцет - 1 ст.л
- цукор - 1 ч.л
- цибуля
- часник - 2 зубчики
Легкий спосіб приготування
Огірки зі шкіркою потрібно помити, розрізати навпіл, а тоді нарізаємо "грубими брусочками".
Приготування огірків по-корейські (фото: кадр з відео)
Далі складіть їх й щільний пакет, який можна закрити.
Приготування огірків по-корейські (фото: кадр з відео)
Після нарізаємо цибулю і разом з кунжутом, червоним перцем, соєвим соусом, оцетом, цукром та вичавленим часником додаємо у пакет до огірків.
Огірки по-корейські (фото: кадр з відео)
Пакет потрібно міцно закрити та ретельно перемішати. Залиште огірки маринуватись у холодильнику на 30 хвилин. Чим довше вони стоять, тим смачнішими виходять.
Огірки по-корейські (фото: кадр з відео)
