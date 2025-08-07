Набридли банальні салати? Приготуйте огірки по-корейські, які здивують своїм смаком

Огірки по-корейськи - це гостра та ароматна закуска, яка чудово доповнює будь-яку страву. У цьому рецепті поєднуються свіжі овочі, часник, спеції та ароматна заправка, що надає огіркам яскравого смаку та характерної хрусткості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube -канал відомої кулінарки та фудблогерки Лілія Цвіт.

Огірки по-корейські

Інгредієнти:

огірки - 500 г

кунжут - 2 ст. л

сіль - 1 ч.л

пластівці червоного перцю - 1 ч.л

соєвий соус - 2 ст.л

оцет - 1 ст.л

цукор - 1 ч.л

цибуля

часник - 2 зубчики

Легкий спосіб приготування

Огірки зі шкіркою потрібно помити, розрізати навпіл, а тоді нарізаємо "грубими брусочками".

Далі складіть їх й щільний пакет, який можна закрити.

Після нарізаємо цибулю і разом з кунжутом, червоним перцем, соєвим соусом, оцетом, цукром та вичавленим часником додаємо у пакет до огірків.

Пакет потрібно міцно закрити та ретельно перемішати. Залиште огірки маринуватись у холодильнику на 30 хвилин. Чим довше вони стоять, тим смачнішими виходять.

