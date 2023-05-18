UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В ОВА показали наслідки обстрілу Циркунів: повністю зруйновано два будинки

Фото: в ОВА показали наслідки обстрілу Циркунів (t.me/synegubov)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Через російську ракетну атаку по селу Циркуни Харківської області 18 травня два житлові будинки було повністю зруйновано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Він зазначив, що через російську атаку загинув 52-річний місцевий житель. Ще двоє цивільних чоловіків отримали поранення, їх госпіталізували.

"У селі повністю зруйновано два житлові будинки. Крім того, пошкоджено 13 приватних будинків та 14 господарчих споруд", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, сьогодні у Харкові пролунали вибухи. У Циркунах повідомили про влучання у приватний житловий будинок.

Пізніше Синєгубов повідомив, що через ворожу атаку по Циркунах одна людина загинула, також є постраждалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харковВійна Росії проти України