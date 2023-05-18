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В ОВА показали последствия обстрела Циркунов: полностью разрушены два дома

Фото: в ОВА показали последствия обстрела Циркунов (t.me/synegubov)
Автор: Елизавета Драбкина

Из-за российской ракетной атаки по селу Циркуны Харьковской области 18 мая два жилых дома были полностью разрушены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Он отметил, что из-за российской атаки погиб 52-летний местный житель. Еще двое гражданских мужчин получили ранения, их госпитализировали.

"В селе полностью разрушены два жилых дома. Кроме того, повреждено 13 частных домов и 14 хозяйственных построек", - добавил Синегубов.

Напомним, сегодня в Харькове раздались взрывы. В Циркунах сообщили о попадании в частный жилой дом.

Позже Синегубов сообщил, что из-за вражеской атаки по Циркунам один человек погиб, также есть пострадавшие.

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харковВойна России против Украины