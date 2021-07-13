Отставка Авакова: что известно на данный момент

"Слуги народа" рассмотрят отставку на закрытом заседании

Во второй половине дня стало известно о возможной отставке Авакова. В частности, собеседники РБК-Украина в парламенте сообщили, что фракция СН собирается на закрытое заседание по кадровым вопросам.

"Методом исключения депутаты приходят к мысли, что кадровым вопросом, требующим закрытого заседания фракции, может быть отставка главы МВД Авакова", - отметил источник.

При этом собеседники среди высших чиновников государства дали уклончивые ответы, не подтвердив, но и не опровергнув возможность отставки. Другие СМИ пишут, что Рада может отправить его в отставку уже в этот четверг.

Аваков сам подал заявление

Позже источники уточнили, что Аваков сам написал заявление об отставке. Но при этом информации о причинах не было.

И буквально через несколько минут официальное подтверждение появилось на сайте МВД и в социальных сетях Авакова.

"Согласно части первой статьи 18 закона Украины "О Кабинете Министров Украины" подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему! Честь имею!", - написал он в своем Facebook.

Фото: заявление Авакова

Что говорили об Авакове в руководстве страны

На майской пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором поднимет вопрос отставки Авакова.

"Это сложный вопрос. Если (фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета, - ред.) осудили незаконно, то я буду серьезно говорить с министром, может ли он остаться... нет. И он это знает", - отметил он.

До этого в марте премьер Денис Шмыгаль не видел смысла в смене министра внутренних дел. Он подчеркивал, что нецелесообразно говорить об отставке Авакова, пока не завершилась реформа МВД.

Как на отставку Авакова отреагировали в Раде

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала, что информация об отставке Авакова стала неожиданностью для парламентариев. Она добавила, что нардепы пока не знают, кого будут предлагать на пост главы МВД.

Аваков на должности министра уже более 7 лет

Как сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, Аваков находится в должности министра 2 694 дня - Это 7 лет, 4 месяца, 16 дней.

"Спасибо Арсен Аваков за возможность работать вместе, учиться и делать добрые дела в пользу Украины", - написал он.

Названы возможные кандидаты на пост главы МВД

Как стало известно РБК-Украина от информированного источника, должность Авакова могут получить депутаты от "Слуги народа".

Одним из кандидатов является глава комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Вторым - глава подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности правоохранительного комитета Рады Александр Бакумов.