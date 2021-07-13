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Аваков написал заявление об отставке

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Киев, Вторник 13 июля 2021 17:43
Аваков написал заявление об отставке Фото: министр внутренних дел Украины Арсен Аваков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Информации о том, по какой причине, пока нет.

Об этом сообщил источник РБК-Украина во фракции "Слуга народа".

Отметим, ранее собеседники РБК-Украина в парламенте говорили, что сегодня вечером может состояться закрытое заседание фракции "Слуга народа", посвященное кадровым вопросам. Одним из них может стать отставка Авакова.

При этом собеседники среди высших чиновников государства на вопрос РБК-Украина об отставке министра внутренних дел дали уклончивые ответы, не подтвердив, но и не опровергнув такую возможность.

Напомним, на майской пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что поднимет вопрос отставки Авакова, если выяснится, что фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета преследуют незаконно.

На сегодня все три фигуранта находятся не под стражей, меры пресечения им смягчили, поскольку на данной стадии суд не видит необходимости в удерживании их в СИЗО.

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Арсен Аваков
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Аваков написал заявление об отставке
Аваков написал заявление об отставке
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